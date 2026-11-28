أكد رولاني موكوينا، المدير الفني لفريق بيراميدز، أن غياب الثنائي مهند لاشين ووليد الكرتي عن مواجهة المغرب الفاسي بسبب الإصابة، مشيرا إلى أن هناك ضغط مباربات وطبيعي أن يتعرض اللاعبون للإصابة، وهناك كذلك حاجة إلى منح اللاعبين فرصة للراحة، في ظل تلاحم المواجهات خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح موكوينا، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، أن اللاعبين خاضوا مواجهة قوية وصعبة أمام الأهلي، وهو ما جعل عملية التدوير بين عناصر الفريق أمرًا طبيعيًا، خاصة مع امتلاك بيراميدز مجموعة مميزة من اللاعبين القادرين على تقديم الإضافة المطلوبة، والحفاظ على مستوى الفريق في مختلف البطولات.

وشدد المدير الفني على أن الجهاز الفني يتعامل مع كل مباراة وفقًا لظروفها، وأن الحفاظ على جاهزية اللاعبين ومنحهم الفرصة للمشاركة يمثلان جزءًا مهمًا من استراتيجية الفريق، في ظل المنافسة على أكثر من بطولة.

وعن الفوز في 17 مباراة متتالية، أعرب موكوينا عن سعادته بمواصلة الانتصارات، لكنه أكد أن الأرقام القياسية ليست ما يشغله في الوقت الحالي، قائلًا إن الأهم بالنسبة له هو استمرار الفريق في تحقيق الفوز وتقديم الأداء المطلوب، وليس مجرد الوصول إلى عدد معين من الانتصارات.

وأضاف أن بيراميدز يسعى إلى استثمار الحالة الجيدة التي يعيشها الفريق خلال الفترة الحالية، ومواصلة العمل بنفس الروح والتركيز، من أجل تحقيق أهدافه في نهاية الموسم.

وأكد أن النجاح الحقيقي بالنسبة له ولجهازه الفني واللاعبين يتمثل في ترجمة هذه الانتصارات إلى بطولات، مشيرًا إلى أن طموح بيراميدز لا يتوقف عند تحقيق الأرقام، وإنما يمتد إلى المنافسة بقوة على الألقاب وإنهاء الموسم بأفضل صورة ممكنة.