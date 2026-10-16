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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأوقاف تسير أول قافلة دعوية بمديرية الجيزة لترسيخ الوعي بالاستقرار المجتمعي والوطني

قافلة دعوية بمديرية الجيزة
قافلة دعوية بمديرية الجيزة
أحمد سعيد

سيَّرت وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، أول قافلة دعوية بمديرية أوقاف الجيزة، بمنطقة الأحياء التابعة لإدارة أكتوبر، بمشاركة ٢١ إمامًا، برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وإشراف الشيخ سيد عمارة، مدير مديرية أوقاف الجيزة، ضمن خطة الوزارة لتكثيف الحضور الدعوي الميداني، ونشر الفكر المستنير، وبناء الوعي الرشيد، وترسيخ القيم الإيمانية والوطنية والأخلاقية.

الأوقاف تسير أول قافلة دعوية بمديرية الجيزة لترسيخ الوعي بالاستقرار المجتمعي

وتناولت خطبة الجمعة موضوع «الأمن الفكري.. استقرار مجتمعي ووطني»، موضحة أن الأمن الفكري يمثل ركيزة أساسية في استقرار المجتمع وحماية الوطن، وأن ترسيخه يتطلب نشر الفهم الصحيح للدين، ومواجهة الأفكار المنحرفة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وتعزيز الوعي الرشيد بما يحفظ تماسك المجتمع ويصون مقدرات الوطن.

وأوضحت الخطبة أن الحفاظ على الأمن الفكري مسئولية مشتركة تتطلب تكاتف الجهود لنشر الوعي الصحيح، وترسيخ قيم الاعتدال والتسامح، وحماية العقول من الأفكار الهدامة، وتعزيز الانتماء الوطني، بما يدعم استقرار المجتمع ويحافظ على أمن الوطن ومقدراته.

وتأتي القافلة ضمن جهود وزارة الأوقاف لتوسيع نطاق العمل الدعوي الميداني بمديرياتها، وتعزيز التواصل مع رواد المساجد، ونشر الفكر المستنير، وترسيخ القيم الإيمانية والوطنية والأخلاقية، بما يسهم في بناء الوعي وخدمة المجتمع.

وزارة الأوقاف الأوقاف قافلة دعوية أوقاف الجيزة

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