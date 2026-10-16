مفتي الجمهورية يزور أطفال مستشفى 57357 بالإسماعيلية ويشاركهم الاحتفال بالعيد القومي

زار الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، أطفال مستشفى «57357» بمحافظة الإسماعيلية؛ للاطمئنان على أحوالهم ومشاركتهم أجواء الفرحة، بدعوة من نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية.

وجاء ذلك بحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور أحمد عصام، نائب محافظ الإسماعيلية، والمهندس أحمد الإسكندراني، السكرتير العام للمحافظة، والعميد محمد فرج شعلان، المستشار العسكري للمحافظة، والسيد عماد عويس، مدير العلاقات الخارجية بالمستشفى، والشيخ عبد الخالق العطيفي، مدير مديرية أوقاف الإسماعيلية، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

مفتي الجمهورية يزور أطفال مستشفى 57357 بالإسماعيلية

وحرص مفتي الجمهورية على الحديث مع الأطفال والاستماع إليهم، والاطمئنان على أحوالهم، في أجواء غمرتها المودة والبهجة، كما التقى عددًا من أسرهم، معربًا عن اهتمامه بهم وحرصه على مشاركتهم هذه اللحظات الإنسانية التي تبعث السرور في نفوسهم وتعزز مشاعر الأمل لديهم، في ظل رحلتهم العلاجية.

وفي حديثه لوسائل الإعلام على هامش الزيارة، أعرب فضيلة مفتي الجمهورية عن سعادته بهذه الزيارة التي أتاحت التواصل مع الأطفال ومشاركتهم لحظات من الفرح، مؤكدًا أهمية الاهتمام بهم وتقديم الدعم المعنوي لهم ولأسرهم، بما يسهم في تعزيز روح الأمل والتفاؤل لديهم، ويجسد قيم الرحمة والتكافل والتراحم التي يدعو إليها الدين الإسلامي.

وتأتي زيارة فضيلة مفتي الجمهورية في سياق الحرص على تعزيز التواصل المجتمعي، وإبراز البعد الإنساني في رعاية الأطفال المرضى ومساندتهم، بما يؤكد أن الاهتمام بهم لا يقتصر على الرعاية الطبية فحسب، وإنما يمتد إلى دعمهم النفسي والمعنوي، ومشاركتهم لحظات السعادة التي تمنحهم القوة لمواصلة رحلة العلاج.