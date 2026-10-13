استقبل الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، اليوم الثلاثاء، السفير هنري ب. فهنبوله، سفير جمهورية ليبيريا بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المتبادل، بما يفتح آفاقًا جديدة للتواصل بين المؤسسات الدينية في البلدين.

مفتي الجمهورية يستقبل سفير ليبيريا بالقاهرة لبحث آفاق التعاون

وتناول اللقاء آفاق التعاون بين دار الإفتاء المصرية والمؤسسات المعنية في جمهورية ليبيريا، وإمكانية الاستفادة من خبرة دار الإفتاء المصرية في مجالات الفتوى ومواجهة الفكر المتطرف ونشر الفهم الصحيح للإسلام، وترسيخ قيم الاعتدال والتسامح والتعايش الإنساني.

وأكد المفتي استعداد دار الإفتاء المصرية الكامل للتعاون مع المؤسسات الدينية في جمهورية ليبيريا، وتقديم خبراتها العلمية والإفتائية في المجالات التي تسهم في تطوير العمل الديني وتعزيز الوعي المجتمعي، مشيرًا إلى أن الدار تمتلك من الإمكانات العلمية والتدريبية والخبرات المؤسسية ما يؤهلها لدعم برامج التأهيل الإفتائي وتبادل الخبرات، بما يعزز منهج الوسطية والاعتدال، ويدعم جهود مواجهة التطرف وترسيخ قيم الحوار والتعايش بين المجتمعات.

وأوضح فضيلة المفتي، أثناء اللقاء، الدور الذي تضطلع به دار الإفتاء المصرية في تطوير صناعة الفتوى على المستوى العالمي، من خلال الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، التي تجمع علماء ومفتين من 108 دول، بما يعزز فقه التعايش والحوار، مشيرًا إلى جهود الدار في ترسيخ هذه القيم من خلال مركز الإمام الليث بن سعد لفقه التعايش، وإدارة التدريب والتعليم عن بُعد، مؤكدًا أن هذه الجهود تسهم في نشر الفكر الديني الوسطي، وتجسيد رسالة الإسلام القائمة على الرحمة والتسامح واحترام الآخر.

من جانبه، أعرب السفير هنري ب. فهنبوله عن تقديره للدور الذي تضطلع به دار الإفتاء المصرية في نشر الفكر الوسطي وتعزيز قيم التسامح والتعايش، مشيدًا بمكانتها العلمية والدينية وجهودها في مواجهة الفكر المتطرف، مؤكدًا تطلعه إلى تعزيز أواصر التعاون مع دار الإفتاء المصرية والاستفادة من خبراتها في المجالات الإفتائية والدينية، بما يدعم تبادل المعرفة والخبرات ويعزز التقارب بين الشعبين المصري والليبيري.

ويأتي اللقاء في إطار حرص دار الإفتاء المصرية على توسيع مجالات التعاون مع المؤسسات الدينية في مختلف دول العالم، وتفعيل قنوات التواصل مع البعثات الدبلوماسية، بما يدعم جهود نشر الخطاب الديني الرشيد، ويعزز دور المؤسسات الإفتائية في معالجة القضايا المعاصرة وَفْقَ منهج علمي يجمع بين الأصالة الشرعية وفهم الواقع.