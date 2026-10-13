قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رحم الله من خرج يطلب رزقه.. مشاري راشد ينعى المصريين ضحيتي إطلاق النار في الخرطوم
المستشار الألماني يدين هجمات الفصائل اليمنية على السعودية ويؤكد تضامن برلين مع الرياض
وزير الكهرباء: أنهينا المرحلة الأولى لخط الربط الكهربائي مع السعودية ونواصل التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية
طلع 25 قرش.. سعر الدولار في البنوك الآن
بعد التصالح مع أسرة هدبر بائعة الشاي.. سنة مع الإيقاف لمروان وبراءة جودي
صلاح في سباق الأرقام الأفريقية.. تعرف على ترتيب أكثر النجوم مساهمة في 2026
محافظ القاهرة ومدير الأمن يتابعان إنقاذ العالقين أسفل عقار حدائق القبة المنهار
وزير الكهرباء يبحث مع نظيره السعودي آخر استعدادات تشغيل خط الربط الكهربائي بين البلدين
قرار عاجل من محافظ القاهرة بعد انهيار عقار بحدائق القبة
أثر رجعي.. طلب إحاطة حول احتساب درجات اللغة العربية والتاريخ لطلاب المدارس الدولية
تعزيز العلاقات الثنائية.. أمير قطر يتلقى رسالة خطية من الرئيس السيسي
تعليمات وتوجيهات حاسمة.. تفاصيل اجتماع رئيس هيئة التأمين الصحي مع القيادات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

مفتي الجمهورية يستقبل سفير ليبيريا بالقاهرة لبحث آفاق التعاون

مفتي الجمهورية يستقبل سفير ليبيريا
مفتي الجمهورية يستقبل سفير ليبيريا
أحمد سعيد

استقبل الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، اليوم الثلاثاء، السفير هنري ب. فهنبوله، سفير جمهورية ليبيريا بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المتبادل، بما يفتح آفاقًا جديدة للتواصل بين المؤسسات الدينية في البلدين.

مفتي الجمهورية يستقبل سفير ليبيريا بالقاهرة لبحث آفاق التعاون

وتناول اللقاء آفاق التعاون بين دار الإفتاء المصرية والمؤسسات المعنية في جمهورية ليبيريا، وإمكانية الاستفادة من خبرة دار الإفتاء المصرية في مجالات الفتوى ومواجهة الفكر المتطرف ونشر الفهم الصحيح للإسلام، وترسيخ قيم الاعتدال والتسامح والتعايش الإنساني.

وأكد المفتي استعداد دار الإفتاء المصرية الكامل للتعاون مع المؤسسات الدينية في جمهورية ليبيريا، وتقديم خبراتها العلمية والإفتائية في المجالات التي تسهم في تطوير العمل الديني وتعزيز الوعي المجتمعي، مشيرًا إلى أن الدار تمتلك من الإمكانات العلمية والتدريبية والخبرات المؤسسية ما يؤهلها لدعم برامج التأهيل الإفتائي وتبادل الخبرات، بما يعزز منهج الوسطية والاعتدال، ويدعم جهود مواجهة التطرف وترسيخ قيم الحوار والتعايش بين المجتمعات.

وأوضح فضيلة المفتي، أثناء اللقاء، الدور الذي تضطلع به دار الإفتاء المصرية في تطوير صناعة الفتوى على المستوى العالمي، من خلال الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، التي تجمع علماء ومفتين من 108 دول، بما يعزز فقه التعايش والحوار، مشيرًا إلى جهود الدار في ترسيخ هذه القيم من خلال مركز الإمام الليث بن سعد لفقه التعايش، وإدارة التدريب والتعليم عن بُعد، مؤكدًا أن هذه الجهود تسهم في نشر الفكر الديني الوسطي، وتجسيد رسالة الإسلام القائمة على الرحمة والتسامح واحترام الآخر.

من جانبه، أعرب السفير هنري ب. فهنبوله عن تقديره للدور الذي تضطلع به دار الإفتاء المصرية في نشر الفكر الوسطي وتعزيز قيم التسامح والتعايش، مشيدًا بمكانتها العلمية والدينية وجهودها في مواجهة الفكر المتطرف، مؤكدًا تطلعه إلى تعزيز أواصر التعاون مع دار الإفتاء المصرية والاستفادة من خبراتها في المجالات الإفتائية والدينية، بما يدعم تبادل المعرفة والخبرات ويعزز التقارب بين الشعبين المصري والليبيري.

ويأتي اللقاء في إطار حرص دار الإفتاء المصرية على توسيع مجالات التعاون مع المؤسسات الدينية في مختلف دول العالم، وتفعيل قنوات التواصل مع البعثات الدبلوماسية، بما يدعم جهود نشر الخطاب الديني الرشيد، ويعزز دور المؤسسات الإفتائية في معالجة القضايا المعاصرة وَفْقَ منهج علمي يجمع بين الأصالة الشرعية وفهم الواقع.

الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية سفير جمهورية ليبيريا مفتي الجمهورية يستقبل سفير ليبيريا بالقاهرة لبحث آفاق التعاون مفتي الجمهورية يستقبل سفير ليبيريا بالقاهرة المفتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر

ارتفاع جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في البنوك

ارتفاع جديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم

وزير الداخلية

بالأسماء.. وزير الداخلية يسمح لـ 21 مواطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية

تغير الساعه

موعد بدء التوقيت الشتوي 2026 في مصر وتأخير الساعة 60 دقيقة وطريقة ضبط الهواتف

نتنياهو وبن سلمان

بن سلمان يغلق الباب أمام نتنياهو.. السعودية ترفض مشاركة إسرائيل في حرب اليمن

وزير الداخلية

بالأسماء.. ننشر قرار وزير الداخلية بالسماح لـ 21 مصريا بالتجنس بجنسيات أجنبية

دعاء الوضوء

دعاء الوضوء يبيض وجهك يوم القيامة.. ردده عند غسل اليدين

الاهلي وبيراميدز

محمد شبانة: بيراميدز المنافس الأول للأهلي على الدوري

ترشيحاتنا

الشعر

كيفية علاج واستعادة ترطيب الشعر شديد الجفاف

الابراج

حظك اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026.. توقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والمالي

عرسان

بأكتر من 140 ألف.. عروسان في قفص الاتهام.. سرقة فستان سهرة من شاب وفتاة على وش جواز |تفاصيل

بالصور

التعب المستمر والدوخة.. علامات تكشف الإصابة بأنيميا نقص الحديد

التعب المستمر و الدوخة..علامات تكشف الاصابة بانيميا نقص الحديد
التعب المستمر و الدوخة..علامات تكشف الاصابة بانيميا نقص الحديد
التعب المستمر و الدوخة..علامات تكشف الاصابة بانيميا نقص الحديد

فوائد فاكهة القشطة.. كنز من الفيتامينات والألياف يدعم المناعة ويحسن الهضم

فوائد فاكهة القشطة
فوائد فاكهة القشطة
فوائد فاكهة القشطة

اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟

اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟
اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟
اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟

وجبة شهية خلال 20 دقيقة.. طريقة عمل السلمون فى الفرن بالليمون والاعشاب

طريقة عمل السلمون فى الفرن بالليمون و الاعشاب
طريقة عمل السلمون فى الفرن بالليمون و الاعشاب
طريقة عمل السلمون فى الفرن بالليمون و الاعشاب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مصر تبني تحالفا تنمويا في شرق آسيا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من عبور الأرض إلى معارك النفوذ.. مصر في مواجهة تحولات السياسة الدولية

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: بانوراما الكلمات في بيانات حرب 6 أكتوبر

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: أم الدنيا وسيط سلام.. اقرأوا التاريخ قبل أن تتهموا مصر

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: استقبال الرئيس السيسي في آسيا.. مكانة مصر التي لا تغيب

المزيد