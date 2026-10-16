لتعزيز وعي النشء.. مفتي الجمهورية يشهد ندوة تعريفية بمشروع تحصين بجامعة السويس

شهد الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، الندوة التعريفية بمشروع «تحصين»، الذي ترعاه وزارة الأوقاف بالتعاون مع الشركة الهندسية المصرية، والتي عُقدت بجامعة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية في إطار الاحتفالات بعيدها القومي، بحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، واللواء أركان حرب، نبيل حسب الله، محافظ الإسماعيلية.

وتناولت الندوة الأهداف التربوية والتوعوية لمشروع «تحصين»، وآليات تنمية قدرات الأطفال وصقل مواهبهم، من خلال برامج تجمع بين التأهيل العلمي والتربية الأخلاقية، وتسهم في بناء شخصية متوازنة قادرة على التفاعل الإيجابي مع المجتمع، ومواجهة التحديات الفكرية والسلوكية، بما يعزز فرص النشء في مستقبل أكثر وعيًا واستقرارًا.

المفتي: العناية بالنشء والاستثمار في بناء وعيه ركيزة أساسية في حماية المجتمع

وأكد مفتي الجمهورية أهمية العناية بالنشء والاستثمار في بناء وعيه وترسيخ القيم الدينية والوطنية في نفوسه، مشيرًا إلى أن تنشئة الأجيال على الفهم الصحيح للدين، والتمسك بالأخلاق، وتحمل المسؤولية، تمثل ركيزة أساسية في حماية المجتمع وصيانة هويته.

كما حثَّ على غرس معاني الانتماء والولاء للوطن في نفوس الأطفال، وتعريفهم بقيمة الحفاظ على مقدراته والمشاركة الإيجابية في بنائه، مؤكدًا أن بناء الإنسان الواعي هو أساس نهضة الأوطان واستقرارها.

وتعكس هذه الجهود أهمية التكامل بين المؤسسات الدينية والتعليمية والتنموية في إعداد جيل يجمع بين العلم والوعي والأخلاق، ويستطيع الإسهام في خدمة مجتمعه والحفاظ على ثوابته الوطنية، بما يعزز مسيرة بناء الإنسان المصري.

حضر الندوة الدكتور أحمد عصام، نائب محافظ الإسماعيلية، والدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وأيمن شاهين، مدير أمن الإسماعيلية، المهندس أشرف خنيفر، رئيس مجلس إدارة الشركة الهندسية المصرية، والمهندس أحمد الإسكندراني، السكرتير العام للمحافظة، والعميد محمد فرج شعلان، المستشار العسكري، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية.