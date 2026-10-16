قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زيلينسكي: اتفاق للحصول على طائرات إف- 16 جديدة بحلول نهاية العام
مصر والخليج روابط استراتيجية وأمن قومي| القاهرة - الرياض.. شراكة مصيرية وحصن للأمة
مصر ملحمة وطن.. كيف أسقطت الدولة المصرية الإرهاب وبنَت الإنسان؟
كأس الكونفدرالية.. الأهلي يختتم استعداداته لمباراة كيتارا
سنتكوم: إيران لا تسيطر على مضيق هرمز والنفط يتدفق بالمعدلات السابقة للحرب
مايكل كاريك: جاهزون للفوز على ليدز والأجواء رائعة داخل اليونايتد
حسام موافي يحذر من تصلب الشرايين.. كيف يؤدي تراكم الكوليسترول إلى انسدادها؟
بكين تتعهد باتخاذ إجراءات حازمة لردع التحركات التي تهدد الاستقرار في بحر الصين الجنوبي
القيادة المركزية الأمريكية: نفرض حصارًا على إيران
مباحثات عسكرية بين العراق وإيطاليا.. وفؤاد حسين: لا نسعى للحرب وندعم مسارات السلام
في ظروف غامضة.. وفاة طالبة بعد سقوطها من الطابق الرابع داخل مدرسة بالإسماعيلية
من مقر القيادة المشتركة.. بوتين: سنواصل التقدم في دونيتسك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

لتعزيز وعي النشء.. مفتي الجمهورية يشهد ندوة تعريفية بمشروع تحصين بجامعة السويس

مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية
أحمد سعيد

شهد الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، الندوة التعريفية بمشروع «تحصين»، الذي ترعاه وزارة الأوقاف بالتعاون مع الشركة الهندسية المصرية، والتي عُقدت بجامعة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية في إطار الاحتفالات بعيدها القومي، بحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، واللواء أركان حرب، نبيل حسب الله، محافظ الإسماعيلية.

وتناولت الندوة الأهداف التربوية والتوعوية لمشروع «تحصين»، وآليات تنمية قدرات الأطفال وصقل مواهبهم، من خلال برامج تجمع بين التأهيل العلمي والتربية الأخلاقية، وتسهم في بناء شخصية متوازنة قادرة على التفاعل الإيجابي مع المجتمع، ومواجهة التحديات الفكرية والسلوكية، بما يعزز فرص النشء في مستقبل أكثر وعيًا واستقرارًا.

المفتي: العناية بالنشء والاستثمار في بناء وعيه ركيزة أساسية في حماية المجتمع

وأكد مفتي الجمهورية أهمية العناية بالنشء والاستثمار في بناء وعيه وترسيخ القيم الدينية والوطنية في نفوسه، مشيرًا إلى أن تنشئة الأجيال على الفهم الصحيح للدين، والتمسك بالأخلاق، وتحمل المسؤولية، تمثل ركيزة أساسية في حماية المجتمع وصيانة هويته.

كما حثَّ على غرس معاني الانتماء والولاء للوطن في نفوس الأطفال، وتعريفهم بقيمة الحفاظ على مقدراته والمشاركة الإيجابية في بنائه، مؤكدًا أن بناء الإنسان الواعي هو أساس نهضة الأوطان واستقرارها.

وتعكس هذه الجهود أهمية التكامل بين المؤسسات الدينية والتعليمية والتنموية في إعداد جيل يجمع بين العلم والوعي والأخلاق، ويستطيع الإسهام في خدمة مجتمعه والحفاظ على ثوابته الوطنية، بما يعزز مسيرة بناء الإنسان المصري.

حضر الندوة الدكتور أحمد عصام، نائب محافظ الإسماعيلية، والدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وأيمن شاهين، مدير أمن الإسماعيلية،  المهندس أشرف خنيفر، رئيس مجلس إدارة الشركة الهندسية المصرية،  والمهندس أحمد الإسكندراني، السكرتير العام للمحافظة، والعميد محمد فرج شعلان، المستشار العسكري، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية.

الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية الندوة التعريفية بمشروع «تحصين» مشروع «تحصين»

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بنك مصر

لمدة 48 ساعة| تحذير عاجل من بنك مصر لعملائه.. ماذا حدث؟

سعر الذهب

1100 جنيه في يوم.. ارتفاع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

صورة تعبيرية

رسميا.. الإسكان توضح الأنشطة المسموح بها في بدرومات العمارات والفيلات

الدواجن

من 12 إلى 36 جنيهًا.. مفاجأة بشأن أسعار الدواجن خلال الفترة الأخيرة

الأجهزة الكهربائية

الثلاجة بـ30 ألف جنيه.. تفاصيل أزمة ركود الأجهزة الكهربائية

الصلاة

حكم قراءة سور القرآن في الصلاة بغير ترتيب المصحف.. دار الإفتاء توضح

الطقس في مصر

أمطار غزيرة تضرب 7 محافظات ساحلية.. والأرصاد تحذر من الساعات القادمة| الطقس

أسعار الذهب اليوم في مصر

يحافظ على مكاسبه.. أسعار الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

نائب محافظ الأقصر يلتقي شباب مبادرة «الأقصر بعيون شبابها» لبحث رؤيتهم في الترويج السياحي للمحافظة

نائب المحافظ يلتقي شباب مبادرة «الأقصر بعيون شبابها»

صحة الشرقية

صحة الشرقية: إجراء 3 عمليات جراحية دقيقة لعلاج كسور متعددة بالوجه والفكين

ميناء دمياط

تداول 19 سفينة للحاويات والبضائع بميناء دمياط خلال 24 ساعة

بالصور

نوع من الخضار يغنيك عن فيتامين سي.. فوائده مذهلة

الفلفل الألوان بديل لفيتامين سي
الفلفل الألوان بديل لفيتامين سي
الفلفل الألوان بديل لفيتامين سي

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور
وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور
وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

تقفز وتمشي على الماء أو تطير في السماء.. أغرب سيارات سابقة لعصرها

أغرب السيارات
أغرب السيارات
أغرب السيارات

بالأبيض اللافت.. إيمان العاصي تخطف الانظار بمهرجان الجونة السينمائي

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

فيديو

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

المزيد