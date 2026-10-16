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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

مفتي الجمهورية: المساجد منارات للعلم والوعي وليست لإقامة الشعائر فقط.. صور

مفتي الجمهورية يؤدي صلاة الجمعة بمحافظة الإسماعيلية
مفتي الجمهورية يؤدي صلاة الجمعة بمحافظة الإسماعيلية
محمد شحتة

أدّى الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، شعائر صلاة الجمعة بمسجد الجزارية بقرية نفيشة بمحافظة الإسماعيلية، وشهد افتتاح المسجد، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي، بحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، واللواء أركان حرب نبيل حسب الله، محافظ الإسماعيلية.

وتناول خطيب الجمعة خلال حديثه قضية الأمن والأمان والحفاظ على الوطن، مبينًا أن الأمن والاستقرار من أجلِّ النعم التي تستوجب الشكر والمحافظة عليها، وأن صون الأوطان وحماية مقدراتها واجب ديني ووطني يتطلب تكاتف أبناء المجتمع، وترسيخ قيم الانتماء والتسامح والتعاون، والحفاظ على مؤسسات الدولة، بما يعزز وحدة المجتمع ويدعم استقراره ويهيئ سبل التنمية والعيش الكريم.

العيد القومي لمحافظة الإسماعيلية

وأكد مفتي الجمهورية أن العيد القومي لمحافظة الإسماعيلية يمثل مناسبة لاستحضار ما سطَّره أبناؤها من مواقف وطنية وتضحيات في تاريخ مصر، وما جسَّدوه من معاني الانتماء والوفاء للوطن، مشيرًا إلى أن الاحتفاء بهذه الذكرى يجدد الوعي بقيمة التضحية من أجل الوطن، ويعزز الشعور بالمسؤولية تجاه حاضره ومستقبله، مضيفًا أن استلهام الدروس من التاريخ الوطني يقتضي تحويل مشاعر الاعتزاز بالماضي إلى عمل جاد يسهم في بناء المستقبل، وترسيخ قيم المواطنة والتعاون والتكاتف بين أبناء الوطن الواحد، بما يدعم مسيرة التنمية ويحفظ لمصر أمنها واستقرارها.

وصرَّح مفتي الجمهورية، بمناسبة افتتاح مسجد الجزارية بالمحافظة، أن المساجد في الإسلام تؤدي رسالة تتجاوز إقامة الشعائر إلى بناء الإنسان وتزكية النفس وترسيخ القيم الأخلاقية، فهي منارات للعلم والوعي، ومجالات لتعزيز معاني الرحمة والتكافل والتراحم بين أفراد المجتمع، مؤكدًا أن عمارة بيوت الله لا تقتصر على تشييد مبانيها، بل تشمل عمارتها بالطاعة والعلم والعمل الصالح، والقيام برسالتها في نشر الفهم الصحيح للدين، وتربية النشء على الأخلاق القويمة، وتعزيز الروابط الاجتماعية، بما يجعل المسجد عنصرًا فاعلًا في صلاح المجتمع واستقراره.

من جانبه، أعرب اللواء أركان حرب نبيل حسب الله، محافظ الإسماعيلية، عن بالغ تقديره لمشاركة فضيلة مفتي الجمهورية في احتفالات المحافظة بعيدها القومي وافتتاح مسجد الجزارية، مؤكدًا أهمية هذه المناسبة التي تجمع بين الاعتزاز بتاريخ المحافظة الوطني والاهتمام بعمارة بيوت الله.

حضر الصلاة الدكتور المهندس أحمد عصام، نائب محافظ الإسماعيلية، والدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، واللواء أيمن شاهين، مدير أمن الإسماعيلية، والمهندس أحمد الإسكندراني، السكرتير العام للمحافظة، والعميد محمد فرج شعلان، المستشار العسكري للمحافظة، إلى جانب عدد من السادة النواب والقيادات الدينية والتنفيذية والشخصيات العامة، ورواد المسجد.

مفتي الجمهورية صلاة الجمعة مسجد الجزارية الإسماعيلية الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف

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