افتتاح مسجد الجزارية بالإسماعيلية بعد إعادة بنائه وتجديده بحضور وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية

تشهد محافظة الاسماعيلية، اليوم الجمعة افتتاح مسجد الجزارية بمنطقة أبو شحاتة التابعة لقرية نفيشة، بعد الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد وإعادة البناء، ليعود المسجد في ثوبه الجديد بطراز معماري مميز، بالتزامن مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

ويعد مسجد الجزارية أحد المساجد التاريخية بالمنطقة، حيث أُنشئ عام ١٩٧٦ في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

ومن المقرر أن يشهد الافتتاح فضيلة الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وفضيلة الأستاذ الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، واللواء أ.ح نبيل حسب الله، محافظ الإسماعيلية، إلى جانب السادة النواب و عدد من القيادات التنفيذية والدينية وأهالي المنطقة.

كما يشهد المسجد إقامة شعائر صلاة الجمعة، مع نقلها إذاعيًا، في أجواء إيمانية تتزامن مع احتفالات الإسماعيلية بعيدها القومي.

ويأتي افتتاح المسجد تتويجًا لجهود إعادة إعمار بيوت الله، وإضافة جديدة للمنشآت الدينية بالمحافظة، بما يعزز دور المساجد في نشر القيم الدينية والمجتمعية.