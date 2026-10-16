المفتي ووزير الأوقاف ومحافظ الإسماعيلية يؤدون صلاة الجمعة بمسجد الجزارية

أدى فضيلة الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، شعائر صلاة الجمعة بمسجد

أبو شحاتة، المعروف بمسجد الجزارية، بمنطقة أبو شحاتة بقرية نفيشة، بحضور اللواء أركان حرب نبيل حسب الله، محافظ الإسماعيلية، وذلك في إطار احتفالات محافظة الإسماعيلية بعيدها القومي، الذي يوافق ١٦ أكتوبر من كل عام.

وشهدت الصلاة حضور الدكتور المهندس أحمد عصام، نائب محافظ الإسماعيلية، والدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، واللواء أيمن شاهين، مدير أمن الإسماعيلية، والمهندس أحمد الإسكندراني، السكرتير العام للمحافظة، والعميد محمد فرج شعلان، المستشار العسكري للمحافظة، ومدير مديرية الأوقاف بالإسماعيلية، إلى جانب عدد السادة النواب و من القيادات الدينية والتنفيذية والشخصيات العامة، وأهالي المنطقة المقيمين بمحيط المسجد.

وتناولت خطبة الجمعة موضوع الأمن والأمان والحفاظ على الوطن، مؤكدة أن نعمة الأمن والاستقرار من أعظم النعم التي تستوجب الشكر والمحافظة عليها، وأن حماية الوطن وصون مقدراته مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود جميع أبنائه، والتمسك بالقيم الدينية والوطنية التي تعزز وحدة المجتمع وتدعم استقراره.

كما أكدت الخطبة أهمية ترسيخ روح الانتماء الوطني، ونشر قيم التسامح والتراحم والتعاون بين المواطنين، والحفاظ على مؤسسات الدولة ومقدراتها، باعتبار أن استقرار الأوطان يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وعقب أداء الصلاة، تم افتتاح مسجد أبو شحاتة رسميًا، وسط حضور أهالي القرية والمنطقة المحيطة، الذين شاركوا في أداء الشعائر، في مشهد يعكس الدور الديني والاجتماعي للمساجد في خدمة المجتمع وتعزيز الروابط بين أبنائه.

وتم نقل شعائر صلاة الجمعة على الهواء مباشرة، بالتزامن مع احتفالات الإسماعيلية بعيدها القومي، الذي يجسد ذكرى بطولات أبناء المحافظة وتضحياتهم في مقاومة الاحتلال البريطاني، ويؤكد ما تحمله المناسبة من معانٍ وطنية راسخة وقيم الانتماء والتضحية من أجل الوطن.

وتأتي إقامة الشعائر وافتتاح المسجد ضمن الفعاليات المصاحبة للعيد القومي للمحافظة، بما يعزز حضور المناسبات الدينية والوطنية في حياة المواطنين، ويؤكد أهمية التعاون بين المؤسسات الدينية والتنفيذية في نشر الوعي وترسيخ قيم المواطنة والحفاظ على أمن الوطن واستقراره.

محافظة الإسماعيلية

إدارة الإعلام