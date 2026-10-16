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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

محمد مختار جمعة: إضاعة الصلاة من أخطر أسباب ضياع الأعمال واتباع الشهوات

الدكتور محمد مختار جمعة
الدكتور محمد مختار جمعة
أحمد سعيد

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، أن الإخلاص لله سبحانه وتعالى من أعظم ما ينبغي أن يحرص عليه الإنسان في عمله، موضحًا أن النية أساس العمل، وأن إخلاص العمل لله يجعل القليل منه عظيم الأثر.

وأوضح الدكتور محمد مختار جمعة، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، أن القرآن الكريم وصف سيدنا موسى عليه السلام بأنه كان مخلصًا ورسولًا نبيًا، كما وصف سيدنا إسماعيل عليه السلام بأنه كان صادق الوعد، مؤكدًا أن تقديم صفة صدق الوعد يبرز أهمية الوفاء بالوعود في حياة الإنسان.

مختار جمعة: القرآن الكريم أكد أهمية الصلاة والزكاة في الحديث عن عدد من الأنبياء

وأشار إلى أن القرآن الكريم أكد أهمية الصلاة والزكاة في الحديث عن عدد من الأنبياء، منهم سيدنا عيسى وسيدنا إسماعيل عليهما السلام، لافتًا إلى أن الصلاة والزكاة من أصول الشرائع السماوية، وأن سيدنا إسماعيل كان يأمر أهله بالمداومة على الصلاة وأداء الزكاة، كما وصفه الله سبحانه وتعالى بقوله: «وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا».

وأضاف أن قوله تعالى: «فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ» يتضمن دلالة لغوية مهمة، موضحًا الفرق بين «الخَلَف» بفتح اللام، الذي يُستخدم فيمن يخلف غيره بالسوء، و«الخَلْف» بسكون اللام، الذي يُستخدم في الخير والخلف الصالح، مؤكدًا خطورة إضاعة الصلاة واتباع الشهوات.

ولفت إلى الحديث النبوي الشريف: «من حافظ عليها كانت له نورًا وبرهانًا ونجاة يوم القيامة»، موضحًا أن المحافظة على الصلاة لا تقتصر على مجرد أدائها، بل تشمل إتمام الوضوء والقيام والركوع والسجود والطمأنينة والخشوع، مشيرًا إلى أن إضاعة الصلاة من أخطر أسباب ضياع الأعمال، وأن القرآن الكريم فتح باب التوبة لمن تاب وآمن وعمل صالحًا.

وتناول الدكتور محمد مختار جمعة دلالات عدد من آيات سورة مريم، موضحًا أن قوله تعالى: «وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا» كناية عن دوام الرزق وكثرته في الجنة، كما أكد أن العبادة تحتاج إلى الصبر والمصابرة، مستشهدًا بقوله تعالى: «وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا»، موضحًا أن الاصطبار يدل على قوة الصبر وطول النفس في أداء العبادات، وداعيًا إلى التمسك بالصلاة والحرص على الطاعة والاستعداد للقاء الله سبحانه وتعالى.

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