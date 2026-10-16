قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإسكان: فرز طلبات مستأجري الإيجار القديم بعد انتهاء التسجيل عبر منصة مصر الرقمية
إسبانيا تطعن أمام المحكمة الرياضية على عقوبة فيفا بسبب هتافات ودية منتخب مصر
صحفية بـ واشنطن بوست تكشف تفاصيل الاعتداء عليها خلال تغطية حصاد الزيتون بالضفة الغربية
​السكة الحديد تدعم تنمية سيناء.. 4 رحلات قطار يوميا على خط القنطرة شرق ـ بئر العبد
أزمة «لقب المحامية» تطيح بمتحدثة ترامب الجديدة بعد 5 أيام من تعيينها
السودان يدعو إلى تفكيك القدرات العسكرية للدعم السريع وتوحيد القوات تحت جيش وطني واحد
هيئة مقاومة الجدار: 34 اعتداءً للمستوطنين على مزارعي الزيتون الفلسطينيين خلال يوم
مصطفى بكري: قطار سيناء مشروع استراتيجي يدعم التنمية ويعزز الأمن القومي المصري
إعلام سوري: توغل إسرائيلي بـ 5 آليات عسكرية باتجاه قرية أبو مذراة بريف القنيطرة
تحرك دبلوماسي عربي وإسلامي ضد افتتاح كولومبيا سفارة في القدس.. مصدر مطلع لـ«صدى البلد» يكشف التفاصيل
مشهد تاريخي في سيناء.. قضبان السكة الحديد تصل إلى العريش ضمن مشروع قطار التنمية
القبض على شخص ادعى تلفيق والد طليقته لقضايا كيدية ضده
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

صفية العمري : غيابي عن الشاشة سببه رداءة النصوص وعدم وجود السيناريو المتكامل

صفية العمري : غيابي عن الشاشة سببه رداءة النصوص وغياب السيناريو المتكامل
صفية العمري : غيابي عن الشاشة سببه رداءة النصوص وغياب السيناريو المتكامل
أوركيد سامي

أدلت الفنانةالكبيرة صفية العمري خلال استضافتها في برنامج "ورقة بيضا" على قناة النهار مع الإعلامية يمنى بدراوي، بالعديد من التصريحات الهامة والمؤثرة التي كشفت فيها عن كواليس مشوارها الفني الطويل وتفاصيل خاصة من حياتها الشخصية والاجتماعية.

وأكدت أن سبب غيابها عن الساحة الفنية طوال السنوات الماضية يرجع إلى عدم وجود نصوص فنية جيدة ترتقي للمستوى الذي قدمته طوال تاريخها الذي يضم 103 فيلماً والعديد من المسلسلات البارزة. 

وشددت على أنها ترفض تماماً قبول الأدوار التي تُرسل لها عبر تطبيق "واتساب"، موضحة أنها معتادة على قراءة السيناريو كاملاً ومناقشة كل مشهد بعناية مع صناع العمل، وأنها لا يمكن أن تقبل العمل تحت ضغط التصوير على الهواء أو بتقديم أعمال أقل من مستواها الفني.

وعن كواليس مشاركتها في الجزء الأخير من مسلسل "ليالي الحلمية"، أوضحت أنها كانت تعاني من ظروف نفسية قاسية جداً بسبب رحيل الفنان الراحل ممدوح عبد العليم ومؤلف ومخرج العمل في تلك الفترة. 

وأشارت إلى أنها وافقت على المشاركة تحت ضغط وإصرار كبيرين من الفنانة إلهام شاهين والفنان الراحل هشام سليم، رغم أن حالتها النفسية والعصبية أثرت بشكل مباشر على صوتها وصحتها خلال التصوير. 

وتحدثت عن تفاصيل تحملها للتكلفة المادية للأزياء والشياكة الخاصة بشخصية "الهانم" في أعمالها مثل "ليالي الحلمية" و"هوانم جاردن سيتي" من مجهودها ومخزنها الخاص، لافتة إلى أن أجورها في ذلك الوقت كانت زهيدة جداً وحبها للفن والعشق لشخصياتها كان يتغلب على أي اعتبارات مادية.

وكشفت صفية العمري لأول مرة عن تفاصيل طفولتها وذكرى مؤلمة تخص فترة دراستها، حيث تعرضت لمطاردة من شخص تقدم لخطبتها ورفضه والدها، مما دفع إدارة المدرسة وخالها لتهجيرها مؤقتاً إلى الإسكندرية هرباً من تهديدات بالقتل والخطف. وتحدثت بفخر عن والدها الذي كان متخصصاً في الزخرفة الإسلامية للمساجد بمدينة المحلة الكبرى، وكيف ورثت عنه حب الرسم والموسيقى.

وعبرت عن استيائها الشديد من شائعات الوفاة وفقدان البصر المتكررة التي تطارد النجوم، متسائلة عن دوافع البعض لإطلاق أخبار مؤذية تفزع أبناءها المغتربين وأهلها. وتطرقت إلى أزمة العزاءات وما تحولت إليه من مظاهر للتصوير وتبادل الأرقام، مما دفعها للتوقف عن حضور العزاءات في الأماكن العامة والاكتفاء بالواجب الضيق. 

واختتمت اللقاء برسالة هامة وجهتها للبيت والأسر حول ضرورة الرقابة الصارمة على الأطفال واستخدامهم للهواتف المحمولة وتربيتهم على القيم الصحيحة لبناء جيل سوي.

صفية العمري اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1100 جنيه في يوم.. ارتفاع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

صورة تعبيرية

رسميا.. الإسكان توضح الأنشطة المسموح بها في بدرومات العمارات والفيلات

الأجهزة الكهربائية

الثلاجة بـ30 ألف جنيه.. تفاصيل أزمة ركود الأجهزة الكهربائية

سداد فاتورة الغاز

قبل الغرامة.. موعد انتهاء تسجيل قراءة عداد الغاز لشهر أكتوبر 2026

الطقس في مصر

تقدم السحب باتجاه القاهرة.. أمطار تضرب الأجواء بعد ساعات| الطقس

التوقيت الشتوي

الساعة هتتغير يوم جمعة.. 60 دقيقة إلى الخلف لبدء التوقيت الشتوي هذا الموعد

أسعار البنزين والسولار اليوم

أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر بعد قرار لجنة التسعير التلقائي

المتهم

مصرع خط الصعيد الجديد في إطلاق نار مع الشرطة بـ"الكتكاتة" في سوهاج

ترشيحاتنا

استمرار الأجواء الخريفية

استمرار الأجواء الخريفية.. تفاصيل حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية في مصر خلال الأسبوع المقبل

3 بنوك في مصر تطلق رسائل هامة

تحذيرات عاجلة وتحديثات شاملة.. 3 بنوك في مصر تطلق رسائل هامة للعملاء

المنح الدراسية الممولة

كيف تحصل على منحة دراسية في أمريكا؟.. شروط وأوراق التقديم للطلاب الأجانب

بالصور

أفضل أنواع المكسرات لصحة الجسم.. فوائد مذهلة للشعر والذاكرة

أفضل أنواع المكسرات لصحة الجسم
أفضل أنواع المكسرات لصحة الجسم
أفضل أنواع المكسرات لصحة الجسم

اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه يزيد خطر الإصابة بالخرف 3 أضعاف.. دراسة تكشف مفاجأة

دراسة تكشف العلاقة بين فرط الحركة وتشتت الانتباه والخرف
دراسة تكشف العلاقة بين فرط الحركة وتشتت الانتباه والخرف
دراسة تكشف العلاقة بين فرط الحركة وتشتت الانتباه والخرف

طريقة عمل البطاطا بالبرتقال في الفرن.. حلوى اقتصادية بمذاق مميز

طريقة عمل البطاطا بالبرتقال في الفرن
طريقة عمل البطاطا بالبرتقال في الفرن
طريقة عمل البطاطا بالبرتقال في الفرن

بترمي زيت التونة والسردين؟.. مفاجآت عن أوميجا 3 والفرق بين التونة القطع والمفتتة

هل زيت التونة والسردين المعلب مفيد؟
هل زيت التونة والسردين المعلب مفيد؟
هل زيت التونة والسردين المعلب مفيد؟

فيديو

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

المزيد