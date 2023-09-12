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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

700 جنيه|أسعار الذهب تتراجع قبل قرار مرتقب من الحكومة.. وعيار21 الآن مفاجأة

الذهب
الذهب

شهدت أسعار الذهب تراجعا جديدا اليوم في محلات الصاغة، لتهبط إلى مستويات جديدة، خاصة سعر جرام الأصفر من عيار 21 الذي يهتم به شريحة كبيرة من المتعاملين في سوق الذهب المصرية.

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سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 إلى أقل من 2200 جنيه في محلات الصاغة، ليبدأ من 2,182 جنيها فقط للبيع بدون مصنعية، فيما وصل إلى 2850 جنيها في تعاملات إبريل الماضي بتراجع نحو 700 جنيه.

أسعار الذهب في مصر اليوم

وتراجع سعر معظم الأعيرة من الأصفر ليبدأ سعر الجرام من عيار 12 الأقل من 1,247 جنيها فقط، فيما واصل سعر الجرام من عيار 4 إلى نحو 1,455 جنيها متراجعا من ما يزيد على 2000 جنيه في ذروة ارتفاع الأصفر.

الذهب 

سعر الذهب مباشر

وعن سعر الذهب مباشر اليوم في مصر، فيقدمه موقع “صدى البلد” في هذا التقرير سعر جميع أعيرة الذهب بدون مصنعية:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الثلاثاء، 2,505 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الثلاثاء، 2,192 جنيها للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء، من عيار 18: 1,879 جنيها.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الثلاثاء، عيار 14 للشراء: 1,461 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الثلاثاء، عيار 24 للبيع: 17,456  جنيها.

قرار حكومي مرتقب

وقال الدكتور ناجى فرج مستشار وزير التموين لشؤون الذهب، إنه تقدم رسميا بطلب إلى مجلس الوزراء لتمديد مبادرة زيرو جمارك في انتظار قرار من الحكومة بتمديدها ، موضحا أن انضمام مصر لبريكس حدث اقتصادي قوي، سيساعد في تراجع الذهب والدولار مستقبلا.

الذهب 

سعر أوقية الذهب

وارتفع سعر الذهب عالميا إذ سجلت الأوقية في بورصة نيويورك في العقود الفورية، ارتفاعا طفيفا إلى 1,922.99 دولار بحلول الساعة 03:17 بتوقيت جرينتش بعد بعد 1,919.15 دولار أمس، بينما سجل 2056 دولارًا كأعلى سعر في شهر مايو الماضي.

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