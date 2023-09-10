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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب تتراجع رسميا الآن في مصر.. وعيار 21 مفاجأة غير متوقعة

الذهب
الذهب

يبحث الآلاف من المصريين عن أسعار الذهب اليوم في مصر، خاصة مع الارتفاع والانخفاض الذي تشهده الأسعار خلال الفترة الماضية، إذ سجل سعر الجرام من عيار 21 تراجعا ملحوظا، مع هبوط سعر الأوقية عالميا إلى مستويات متدنية.

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سعر الذهب الآن في محلات الصاغة

وتعتبر أسعار الذهب اليوم في مصر محل بحث واهتمام المشترين والبائعين، إذ تراجع سعر الجرام من أقل الأعيرة وهو عيار 12 إلى 1,251 جنيها، فيما سجل سعر الجرام من عيار 14 نحو 1,460 جنيها.

أسعار الذهب اليوم عيار 18 

أما سعر الجرام من عيار 18 اليوم فتراجع إلى مستويات قليلة أقل من 1900 جنيه للجرام الواحد بدون مصنعية في محلات الصاغة اليوم الأحد، والذي يبدأ من 1,877 جنيها للبيع.

الذهب الأن في مصر 

ويرصد موقع صدى البلد في هذا التقرير الخدمي، أسعار الذهب اليوم من كافة الأعيرة وخاصة عيار 21 الأكثر انتشارا في عملية البيع والشراء بدون مصنعية: 

سعر الجرام عيار 24

  • سعر عيار 24 اليوم الأحد، 2,514 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

سعر الجرام عيار 18

  • سجّل سعر جرام الذهب اليوم الأحد، من عيار 18: 1,886 جنيها.

سعر الجرام عيار 14

  • سجّل سعر الجرام اليوم الأحد، عيار 14 للشراء: 1,467 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

  • بلغ سعر الجنيه اليوم الأحد، عيار 24 للبيع: 17,520  جنيها.

سعر أوقية الذهب

وعن سعر الذهب عالميا فسجلت الأوقية في بورصة نيويورك في العقود الفورية، 1,919.15 دولار بحلول الساعة 23:45 بتوقيت جرينتش بعد 1947 يوم 30 أغسطس الماضي، بينما سجل 2056 دولارًا كأعلى سعر في شهر مايو الماضي.

توقعات سعر الذهب 2023

وفي تصريحات تليفزيونية ، قال الدكتور ناجى فرج مستشار وزير التموين لشؤون الذهب، إن السعر الحالي قريبا جدا من السعر العالمى، مشيرا إلى أنه تقدم رسميا بطلب إلى مجلس الوزراء لتمديد مبادرة زيرو جمارك.

وكشف مستشار وزير التموين، أن انضمام مصر لبريكس حدث اقتصادى قوى، سيساعد فى تراجع الذهب والدولار مستقبلا.

سعر الذهب اليوم بالمصنعية عيار 21 الآن 

وعن سعر الذهب اليوم بالمصنعية ، فيبحث عنه المقبلون على الشراء من محلات الصاغة المختلفة، إذ يبدأ سعر المصنعية على الجرام من 6-10 % من السعر المجرد ، فيما قد يكون من 80-150 جنيها في بعض محلات الصاغة.

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