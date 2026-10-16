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مشهد تاريخي في سيناء.. قضبان السكة الحديد تصل إلى العريش ضمن مشروع قطار التنمية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مشهد تاريخي في سيناء.. قضبان السكة الحديد تصل إلى العريش ضمن مشروع قطار التنمية

قضبان السكك الحديدية
قضبان السكك الحديدية
محمد بدران   -  
علا محمد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد وصول قضبان السكك الحديدية إلى مدينة العريش، حيث ظهرت مجموعة من اللوادر والأوناش أثناء إنزال القضبان تمهيدًا لبدء أعمال التركيب، في خطوة جديدة ضمن جهود الدولة لتطوير شبكة النقل وتعزيز التنمية في شبه جزيرة سيناء.

يأتي وصول قضبان السكة الحديد إلى العريش لأول مرة منذ عام 1967، في إطار تنفيذ خطة الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة في سيناء، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالتزامن مع مواصلة وزارة النقل تنفيذ مراحل مشروع قطار التنمية في سيناء، الذي يمتد بطول 500 كيلومتر.

ويتضمن المشروع إعادة تأهيل وتطوير وإنشاء خط سكة حديد الفردان – شرق بورسعيد – بئر العبد – العريش – طابا، بما يسهم في تعزيز الربط بين مدن شمال سيناء ومدن القناة وباقي محافظات الجمهورية، ودعم حركة انتقال المواطنين ونقل البضائع، إلى جانب خدمة المشروعات القومية والتنموية الجاري تنفيذها بالمنطقة.

تشغيل رحلات يومية بين القنطرة شرق وبئر العبد

وفي إطار تطوير خدمات السكك الحديدية المقدمة للمواطنين، تواصل الهيئة القومية لسكك حديد مصر تشغيل 4 رحلات يومية باستخدام عربات «تحيا مصر» المطورة على خط القنطرة شرق – بئر العبد في الاتجاهين، مرورًا بـ8 محطات، هي: القنطرة شرق، وجلبانة، وبالوظة، والسلام، ورمانة، و30 يونيو، ونجيلة، وبئر العبد.

وتنطلق رحلتان يوميًا من محطة القنطرة شرق إلى بئر العبد، حيث يتحرك القطار رقم 291 في الساعة الثامنة صباحًا، ويصل إلى بئر العبد في الساعة 10:10 صباحًا، فيما يتحرك القطار رقم 293 في الساعة 2:30 ظهرًا، ويصل في الساعة 4:40 مساءً.

وفي الاتجاه العكسي، يتحرك القطار رقم 290 من محطة بئر العبد في الساعة 7:25 صباحًا، ليصل إلى القنطرة شرق في الساعة 9:35 صباحًا، بينما ينطلق القطار رقم 292 في الساعة 1:55 ظهرًا، ويصل إلى القنطرة شرق في الساعة 4:05 مساءً.

قطار التنمية يدعم مشروعات سيناء

وتواصل الهيئة القومية لسكك حديد مصر تنفيذ خطط التطوير والتحديث المرتبطة بمشروع قطار التنمية في سيناء، بما يدعم تحسين خدمات النقل، ويسهم في تيسير حركة المواطنين والبضائع، ويدعم جهود الدولة لجذب الاستثمارات وتنفيذ المشروعات التنموية على أرض سيناء.

ويُعد المشروع أحد المحاور المهمة لتعزيز الربط بين شمال سيناء وباقي أنحاء الجمهورية، بما يدعم التنمية المستدامة ويرفع كفاءة منظومة النقل في المنطقة.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وصول قضبان السكك الحديدية مدينة العريش شبه جزيرة سيناء

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