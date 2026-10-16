مصطفى بكري: قطار سيناء مشروع استراتيجي يدعم التنمية ويعزز الأمن القومي المصري

أكد الإعلامي مصطفى بكري أهمية مشروع قطار سيناء في دعم خطط التنمية الشاملة بشبه الجزيرة، وربط مناطقها الحيوية بشبكة نقل متطورة، مشيرًا إلى أن تنمية سيناء تمثل ركيزة أساسية للأمن القومي المصري، وتتجاوز كونها مجرد مشروعات للبنية التحتية.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن وزارة النقل أعلنت انطلاق مشروع القطار الذي يربط عددًا من المناطق الاستراتيجية، بدءًا من الفردان، مرورًا بشرق بورسعيد وبئر العبد والعريش، وصولًا إلى طابا.

وأوضح أن المشروع لا يقتصر على إنشاء خطوط للسكك الحديدية، وإنما يمثل خطوة نحو تعزيز الترابط بين مناطق سيناء، وتيسير حركة المواطنين والبضائع، بما يسهم في تنشيط الاقتصاد وتهيئة بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات وإقامة المشروعات الجديدة.

وأشار بكري إلى أن المشروع يحمل أبعادًا تنموية واستراتيجية، في ظل أهمية سيناء بالنسبة إلى الدولة المصرية، لافتًا إلى ما وصفه بقلق إسرائيل وانزعاجها من جهود التنمية التي تشهدها شبه الجزيرة.

وشدد على أن تنمية سيناء ليست مجرد شعار، بل ترتبط بمشروعات ملموسة تستهدف تحسين حياة المواطنين، وتوفير مقومات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز الاستفادة من الإمكانات التي تتمتع بها المنطقة.