​قطار المواجهة والتجوال يختتم جولته بمحافظتي جنوب سيناء والغربية

​اختتمت وزارة الثقافة المصرية -ممثلة في قطاع المسرح برئاسة الدكتور أيمن الشيوي، ومن خلال البيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إيهاب فهمي، بإدارة المخرج محمد الشرقاوي-، فعاليات حراكها الإبداعي والتنويري الموسع ضمن المرحلة السابعة لمشروع "المواجهة والتجوال"، الذي طاف وديان وقرى محافظتي جنوب سيناء والغربية على مدار أسبوع كامل احتفاءً بالذكرى الـ53 لانتصارات أكتوبر المجيدة، بالتنسيق مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، والهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة المهندس هيثم يونس، ليصل منتجه الثقافي والفني والتدريبي إلى أبناء وقاطني المناطق الحدودية وطلاب الجامعات بالمحافظتين.



​وأعرب الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الثقافة، عن سعادته البالغة بالحضور الجماهيري الكثيف والتفاعل الشعبي الاستثنائي الذي شهدته الفعاليات في مختلف القرى والمدن والقطاعات، مؤكداً أن النجاح والإقبال اللافت يترجم الرؤية الشاملة للدولة المصرية في بناء الإنسان وتنمية الوعي والفكر المستنير.



​وقال قنصوة: "إن مشاهد البهجة والفرحة التي ارتسمت على وجوه الأطفال والنشء والشباب في قلب القرى والوديان، وشغف الأسر والعائلات ومتابعتهم الحية للعروض المسرحية وفنون العرائس ومنافذ الكتاب، ترسم لوحة وطنية شديدة الجمال والروعة، وتؤكد بصورة جلية أصالة الوجدان المصري وعمق العقل المصري الذي يمتلك بالفطرة وعياً مستنيراً وإيماناً راسخاً بقيمة الفن والإبداع كقوة ناعمة قادرة على التنوير والبناء".



​وأضاف قنصوة: "إن الوصول بالمنتج الفني والورش التخصصية إلى أقاليم مصر وجامعاتها يُمثل نجاحًا كبيرًا لجهود الوزارة في إحداث حالة إبداعية جادة بناءة بجميع ربوع الوطن، بما يحقق مستهدفات الدولة المصرية لصون الهوية الوطنية، وصناعة وعي أجيال المستقبل، تأكيداً على أن العدالة الثقافية حق أصيل لكل مواطن".



​وتابع قنصوة: "إن إتاحة الكتاب وإقامة المعارض المجانية جنباً إلى جنب مع الورش المسرحية والفنية داخل الحرم الجامعي وفي قلب المدارس والقرى الحدودية، تمنح الشباب والأطفال زاداً فكرياً يحصن العقول ويعزز قيم المواطنة البناءة".

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وشهدت محافظة جنوب سيناء نشاطاً إبداعياً وثقافياً مكثفاً استهدف القرى والمدن الحدودية والمدارس وقصور الثقافة، حيث شملت الفعاليات قصر ثقافة شرم الشيخ، وقصر ثقافة الطور، وقرية وادي مندر بمدرسة التحرير الابتدائية، ووادي الطور، وأبورديس بمدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية، وتنوعت الفعاليات بين عروض مسرح عرائس الماريونيت الشهيرة، والعروض الثقافية والفنية الميدانية، والورش الإبداعية الموجهة للأطفال والنشء، والتي لاقت تفاعلاً حاشداً من الأهالي والطلاب والقادة التنفيذيين بمختلف قطاعات المحافظة، إلى جانب إقامة منافذ ومعارض كتاب مجانية أتاحت آلاف العناوين والإصدارات الثقافية لأبناء سيناء في إطار دعم القراءة وتشجيع المعرفة.



​وفي قلب الدلتا، شهدت محافظة الغربية زخماً ثقافياً وفنيًا وتدريبياً واسعاً اتسع نطاقه داخل الكليات والمؤسسات التعليمية وقصور الثقافة والقرى، حيث شملت الجولة قصر ثقافة 23 يوليو بالمحلة الكبرى، والمركز الثقافي بطنطا، وقرية تفهنا العزب بمركز زفتى، وشهدت جميعها إقبالاً جماهيرياً كبيراً وعروضاً مسرحية وفلكلورية حية وسط حضور الأهالي والأسر والطلاب.



​كما استضافت قاعات جامعة طنطا فعاليات الورش التدريبية المكثفة في فنون المسرح والتمثيل والإخراج التي قدمها الدكتور أيمن الشيوي، رئيس قطاع المسرح، بمشاركة حاشدة وتفاعل حي من طلاب الجامعة، إلى جانب الورش التخصصية والمحاضرات الفنية التقنية التي تناولت تقنيات الإضاءة والإخراج والفضاءات المسرحية لليوم الثاني على التوالي.

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كذلك احتضن فرع جامعة الأزهر بطنطا وقصور الثقافة بالمحافظة معارض متكاملة للكتاب والإصدارات الثقافية والتراثية التابعة لقطاعات وزارة الثقافة، شهدت إقبالاً كبيراً من الطلاب والطالبات للتزود بالإصدارات الفكرية والوطنية وتوزيعها مجانًا.



وخلال محور الورش التدريبية التي شهدت إقبالاً ومنافسة واسعة بجامعة الزقازيق، أسفر التقييم النهائي للمدربين عن اختيار 13 طالبًا من المتميزين لإلحاقهم ببرنامج التدريب المتقدم بمعهد إعداد القادة لتلقي دورات تدريبية مكثفة على أعلى مستوى، تمهيداً لإشراكهم في العروض المسرحية لقطاع المسرح والبيت الفني للمسرح بالقاهرة والأقاليم، حيث ضمت قائمة المتميزين: "في التمثيل والإخراج: فيرونا ماجد منير (التجارة)، هادي محمد هادي (الطب البشري)، محمد حمدي علي (التجارة)، ماريو أمير نجيب (التجارة)، شاهيناز شعبان مصطفى (التجارة)، بيشوي باسم سمير (التجارة)، محمد أسامة مصطفى (التجارة)، معتصم أحمد فرج (التجارة)، فيبي عزيز صبري (التجارة)، وفي الكتابة المسرحية: الفارس أحمد محمد (التجارة)، عمر جمال علي (التجارة). وفي التقنيات المسرحية: عمرو فايز عبد الوهاب (الحقوق)، مروان عادل عاطف (التربية النوعية)".



وعلى خطى التميز، وخلال الورش التدريبية بجامعة طنطا التي تخللتها محاضرة "ماستر كلاس" لاستعراض "حرفيات الممثل" قدمها الدكتور أيمن الشيوي رئيس قطاع المسرح، فقد أسفر التقييم النهائي عن اختيار 13 طالبًا يمثلون نخبة من المواهب الواعدة، حيث ضمت قائمة المتميزين: "في التمثيل والإخراج: هبة الله رجب عبد الحي (الحقوق)، نورين إبراهيم محمود (التجارة)، عبد الرحمن محمد جميل (الحاسبات والمعلومات)، روان علاء (التجارة)، سيف محمد إبراهيم (الحاسبات والمعلومات)، بريتي باسم رؤوف (الآداب)، يوسف أحمد عرفة (التجارة)، وفي الكتابة المسرحية: مريم أحمد إبراهيم (التجارة)، محمد خالد عثمان (الهندسة)، مصطفى محمد عكاشة (الهندسة)، محمود محمد عبد العزيز (الآداب)، وفي التقنيات المسرحية: إبراهيم خالد إبراهيم (العلوم)، محمد إبراهيم بدير (الآداب)".​وتُواصل وزارة الثقافة المصرية تعزيز شراكاتها الوطنية الشاملة حيث ينطلق مشروع "المواجهة والتجوال" خلال الأسبوع القادم لاستكمال محطاته في محافظة المنوفية، ضماناً لاستدامة الخدمة الإبداعية وصون الهوية الوطنية واكتشاف المواهب الشابة في ربوع مصر كافة.



​جدير بالذكر أن المرحلة السابعة لمشروع "المواجهة والتجوال" قد استهلت جولاتِها الميدانية من محافظة قنا، لتطوف بمختلف المحافظات والمناطق الحدودية ومراكز الشباب حتى ختام فعالياتها بحلايب وشلاتين في يونيو من العام القادم؛ حيث تستهدف الوصول بالخدمات الثقافية إلى نحو 250 قرية بالتنسيق مع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتُقدم هذه المرحلة برنامجًا إبداعيًا متكاملًا يمتد لما هو أبعد من المسرح، ليشمل تقديم 9 عروض مسرحية متنوعة من إنتاج البيت الفني للمسرح، واستعراضات الفنون الشعبية، وإقامة معارض الكتب مع توزيع أكثر من 35 ألف كتاب من إصدارات الهيئة المصرية العامة للكتاب، فضلًا عن إطلاق برنامج موسع لاكتشاف واحتضان المواهب الشابة بالتعاون مع أكثر من 20 جامعة ومئات المدارس ودور الرعاية، لاختيار أبرز العناصر وتأهيلها لتقديم عروضها على مسارح الدولة بالقاهرة والأقاليم.



​وترسخ هذه المرحلة رؤية الدولة المصرية نحو تعزيز العدالة الثقافية وبناء الوعي وتكامل مؤسساتها؛ حيث تُنفذ عبر شبكة شراكة إستراتيجية موسعة تجمع وزارة الثقافة بكافة قطاعاتها مع وزارات الداخلية، والتربية والتعليم، والتعليم العالي، والتضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة، والتنمية المحلية، إضافة إلى التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ومؤسسة "حياة كريمة"، والجامعات، ومراكز الشباب، كما يولي البرنامج اهتمامًا خاصًا بالحرف اليدوية والتراثية من خلال ورش ومعارض متخصصة تُتيح للحرفيين عرض منتجاتهم والتعريف بالتراث المميز لكل منطقة، بما يضمن وصول الرسالة التنويرية إلى المناطق الأكثر احتياجًا، وترسيخ الهوية الوطنية، وتشجيع الصناعات الإبداعية، وإتاحة الفرصة لأبناء القرى للتفاعل الحي مع الإبداع المصري.