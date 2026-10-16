وزير الداخلية يوقع مذكرة تفاهم مع نظيره القطري في مجال مكافحة الجريمة وآليات تبادل المعلومات والخبرات

وقع وزير الداخلية اللواء محمود توفيق ، ووزير الداخلية قائد قوة الأمن الداخلى (لخويا) بدولة قطر الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، مُذكرة تفاهُم بين الجانبين فى مجال مكافحة الجريمة، بما يُعزز التعاون الثُنائي وآليات تبادل المعلومات والخبرات بين الأجهزة الأمنية بالبلدين.

جاء ذلك خلال لقاء جرى بين اللواء محمود توفيق، والشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، والوفد المرافق له، خلال زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية.

واستعرض الجانبان - خلال اللقاء - أوجه التعاون بين وزارتي الداخلية فى البلدين وأساليب تعزيزها، بالإضافة لآخر المُستجدات فى القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك.

ومن جانبه، أكد الوزير الضيف أن زيارته تأتي فى إطار العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين، مشدداً على إهتمام بلاده بتعزيز آليات التعاون وتبادل الخبرات مع الأجهزة الأمنية المصرية فى مُختلف مجالات العمل الأمنى.

بدوره، أعرب اللواء محمود توفيق وزير الداخلية عن ترحيبه بالوزير الضيف والوفد المرافق له، مؤكداً حرص وزارة الداخلية على توطيد أواصر التعاون مع أجهزة الأمن بدولة قطر الشقيقة، فى ضوء العلاقات التاريخية التي تربط البلدين.

وشدد على حتمية تضافر الجهود لمُحاصرة وتقويض كافة الظواهر السلبية الناجمة عن الجرائم المنظمة بمُختلف أشكالها، فى ظل المُتغيرات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية .