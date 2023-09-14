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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

كسر حاجز 2200 جنيه.. انخفاض أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

سعر الذهب
سعر الذهب

يرغب المواطنون في معرفة اسعار الذهب الان في مصر، ويقدم موقع "صدى البلد"، نشرة مفصلة عن  أسعار الذهب اليوم في مصر، الموافق الخميس 14- 9 -2023 لإتمام عمليات البيع والشراء والوصول إلى أكبر نسبة ربح.

سعر الذهب اليوم في مصر

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 2491 شراء 2503 جنيه.

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 2284 شراء 2294 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

عيار 21 بيع 2180 شراء 2190 جنيه

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 1869 شراء 1877 جنيه.

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1453 شراء 1460 جنيه.

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1246 شراء 1251 جنيه.

سعر الذهب اليوم في مصر

 

 

سعر الذهب امس في مصر

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 2,497 شراء 2,509 جنيه.

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 2,289 شراء 2,300 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

عيار 21 بيع 2,185 شراء 2,195 جنيه

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 1,873 شراء 1,881 جنيه.

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,457 شراء 1,463 جنيه.

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,249 شراء 1,254 جنيه.

سعر الذهب اليوم في مصر

الاونصة بيع 77,661 شراء 78,017جنيه.
الجنيه الذهب بيع 17,480 شراء 17,560 جنيه.
الكيلو بيع 2,497,143 شراء 2,508,571 جنيه.

لو هتشتري ذهب .. اعرف سعر عيار 21 الآن

سعر أقل عيار ذهب اليوم في محلات الصاغة 6-9-2023

سعر الذهب اول  أمس في مصر

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 2,491 شراء 2,503 جنيه.

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 2,284 شراء 2,294 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

عيار 21 بيع 2,180 شراء 2,190 جنيه

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 1,869 شراء 1,877 جنيه.

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,453 شراء 1,460 جنيه.

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,246 شراء 1,251 جنيه.

سعر الذهب اليوم في مصر

الاونصة بيع 77,483 شراء 77,839 جنيه.
الجنيه الذهب بيع 17,440 شراء 17,520 جنيه.
الكيلو بيع 2,491,429 شراء 2,502,857 جنيه.

 

ويعتبر الذهب هو الملاذ الآمن للكثير من المواطنين، فى ظل اضطراب سوق  المعدن الأصفر الذي هو مرتبط بالاقتصاد العالمي سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية.

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