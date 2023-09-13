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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

لو هتشتري ذهب .. اعرف سعر عيار 21 الآن

سعر الذهب اليوم في
سعر الذهب اليوم في مصر

يرغب المواطنون في معرفة اسعار الذهب الان في مصر. 

ويقدم موقع "صدى البلد"، نشرة مفصلة عن  أسعار الذهب اليوم في مصر، الموافق الاربعاء 13- 9 -2023 لإتمام عمليات البيع والشراء والوصول إلى أكبر نسبة ربح.

سعر الذهب اليوم في مصر

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 2,497 شراء 2,509 جنيه.

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 2,289 شراء 2,300 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

عيار 21 بيع 2,185 شراء 2,195 جنيه

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 1,873 شراء 1,881 جنيه.

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,457 شراء 1,463 جنيه.

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,249 شراء 1,254 جنيه.

سعر الذهب اليوم في مصر

الاونصة بيع 77,661 شراء 78,017جنيه.
الجنيه الذهب بيع 17,480 شراء 17,560 جنيه.
الكيلو بيع 2,497,143 شراء 2,508,571 جنيه.

ويعتبر الذهب هو الملاذ الآمن للكثير من المواطنين، فى ظل اضطراب سوق  المعدن الأصفر الذي هو مرتبط بالاقتصاد العالمي سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية.

أسعار الذهب عيار 21 الآن في مصر بالمصنعية 

سعر الذهب أمس في مصر

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 2,491 شراء 2,503 جنيه.

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 2,284 شراء 2,294 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

عيار 21 بيع 2,180 شراء 2,190 جنيه

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 1,869 شراء 1,877 جنيه.

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,453 شراء 1,460 جنيه.

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,246 شراء 1,251 جنيه.

سعر الذهب اليوم في مصر

الاونصة بيع 77,483 شراء 77,839 جنيه.
الجنيه الذهب بيع 17,440 شراء 17,520 جنيه.
الكيلو بيع 2,491,429 شراء 2,502,857 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 الآن في مصر بالمصنعية 

 

متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

سعر الذهب أول أمس في مصر

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 2,503 شراء 2,514 جنيه.

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 2,294 شراء 2,305 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

عيار 21 بيع 2,190 شراء 2,200 جنيه

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 1,877 شراء 1,886 جنيه.

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,460 شراء 1,467 جنيه.

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,251 شراء 1,257 جنيه.

سعر الذهب اليوم في مصر

الاونصة بيع 77,839 شراء 78,194 جنيه.
الجنيه الذهب بيع 17,520 شراء 17,600 جنيه.
الكيلو بيع 2,502,857 شراء 2,514,286 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 الآن في مصر بالمصنعية 
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