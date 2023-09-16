عيار 21 بـ 2195 جنيها.. سعر الذهب في مصر اليوم السبت 16-9-2023

استقرت أسعار المعدن الأصفر اليوم السبت، مستهل تعاملات الأسبوع، ويرصد موقع "صدى البلد" سعر الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم السبت 16 سبتمبر 2023، على مستوى كافة الأعيرة، وفقا لـ Egypt Gold price today .



سعر الذهب دون مصنعية



وسجل أعلى سعر لـ جرام الذهب عيار 24 الأعلى قيمة وفئة بين أعيرة الذهب اليوم السبت نحو 2509 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 22

بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم السبت نحو 2300 جنيه .

سعر عيار 21 الأشهر تداولا

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب اليوم السبت نحو 2195 جنيها.

ذهب



سعر الذهب عيار 18

بينما وصل جرام الذهب عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب اليوم السبت نحو 1881 جنيها.

الذهب عيار 14

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم السبت نحو 1463 جنيها.

عيار 12 الأقل سعر

بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 الأقل سعرا اليوم السبت نحو 1254 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب بدون مصنعية اليوم السبت نحو 17560 جنيها.

سعر كيلو الذهب

بلغ سعر كيلو الذهب اليوم السبت نحو 2.5 مليون جنيه.

سعر أوقية الذهب

استقر سعر الدهب عالميا عند سعر إغلاق البورصة العالمية أمس الجمعة مسجلا 1923 دولارا.

أوقية الذهب

اختلاف المصنعية والدمغة

تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

تراجع سعر الذهب

وشهدت أسعار الذهب المحلية تراجعا طفيفا خلال تداولات الأسبوع الماضي، حيث انخفض يوم الخميس بفعل تراجع سعر الأوقية، ولكن تبقى التحركات في السوق المحلي تدريجية، وفي نطاق ضيق؛ وهو ما يعكس الحذر في الأسواق، بحسب تحليل جولد بيليون .

وافتتحت أسعار الذهب المحلي عيار 21 تداولات يوم الجمعة عند المستوى 2190 جنيها للجرام، قبل أن ترتفع بمقدار 5 جنيهات وتستقر عند 2195 جنيها للجرام، بينما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 17560 جنيها.

ويأتي هذا بعد أن تراجعت أسعار الذهب يوم الخميس لتسجل أدنى مستوى عند 2185 جنيها للجرام قبل أن تغلق الجلسة عند 2190 جنيها للجرام، وبذلك يكون السعر انخفض الخميس بمقدار 5 جنيهات حيث كان قد افتتح عند المستوى 2195 جنيها للجرام.