تراجع طفيف للتضخم في نيجيريا مع استمرار ارتفاع أسعار الغذاء

تراجع معدل التضخم السنوي في نيجيريا خلال سبتمبر الماضي إلى 14.63%، مقابل 15.39% في أغسطس، فيما ارتفع تضخم أسعار الغذاء إلى 19.59%، مقارنة بـ19.57% في الشهر السابق، لتظل تكاليف المعيشة أحد أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه المواطنين.

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء النيجيري، أن التراجع في معدل التضخم يأتي في وقت تسعى فيه الحكومة إلى جني ثمار الإصلاحات الاقتصادية التي بدأتها عام 2023، وشملت إلغاء دعم الوقود وخفض قيمة العملة المحلية، بهدف تحسين أوضاع المالية العامة وتعزيز النمو، لكنها ترافقت مع ارتفاع حاد في تكاليف المعيشة.