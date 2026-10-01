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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزارة المالية الكورية: الاقتصاد يواصل التعافي بدعم من الصادرات والاستهلاك المحلي

وزارة المالية الكورية
وزارة المالية الكورية
أ ش أ

 أكدت وزارة المالية والاقتصاد في كوريا الجنوبية أن اقتصاد البلاد يواصل التعافي، مدعومًا بارتفاع الصادرات وتحسن الاستهلاك المحلي، رغم استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط وضغوط التضخم، وفقًا لوكالة الأنباء الكورية «يونهاب».

وذكرت الوزارة، في تقريرها الاقتصادي الشهري، أن الاقتصاد سجل انتعاشًا قويًا مؤخرًا، مدفوعًا بارتفاع الصادرات وزيادة الاستثمارات وتحسن طفيف في الاستهلاك المحلي.

وارتفعت صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 83.5% على أساس سنوي، لتسجل مستوى قياسيًا بلغ 120.9 مليار دولار في سبتمبر الماضي، مدعومة بزيادة شحنات الرقائق الإلكترونية، فيما تجاوزت صادرات أشباه الموصلات 60 مليار دولار للمرة الأولى على الإطلاق خلال الشهر نفسه.

وأظهر التقرير ارتفاع الاستثمار في المنشآت بنسبة 6.3% على أساس سنوي خلال الربع الثاني، فيما زاد الإنفاق الخاص بنسبة 2.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وفي المقابل، حذرت الوزارة من استمرار الضغوط المرتبطة بأسعار المستهلكين وأوضاع سوق العمل، مشيرة إلى أن ارتفاع أسعار النفط والظروف الاقتصادية لا يزالان يشكلان عبئًا على الفئات الأكثر ضعفًا، في ظل تصاعد عدم اليقين بشأن الحرب في الشرق الأوسط.

وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 2.9% على أساس سنوي في سبتمبر، مقارنة بزيادة بلغت 3.1% في أغسطس، لكنها ظلت عند مستويات مرتفعة نسبيًا.

وزارة المالية كوريا الجنوبية الحرب

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