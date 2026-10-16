رئيس وزراء إستونيا: الاتحاد الأوروبي قد يضطر لتقديم قرض جديد لأوكرانيا

قال رئيس الوزراء الإستوني كريستين ميشال، إنه من المحتمل أن يضطر الاتحاد الأوروبي إلى تقديم قرض جديد لأوكرانيا؛ للمساعدة في تغطية عجز ميزانيتها للعام المقبل.

وأضاف ميشال - في تصريحات قبيل قمة لقادة الاتحاد الأوروبي نقلتها قناة "فرنسا 24" الإخبارية اليوم - أن "هذه هي الآلية التي استخدمتها أوروبا مرات عديدة، لذا فهي آلية مفهومة تماما بالنسبة لأوروبا".

وتواجه أوكرانيا أزمة في الميزانية ناجمة عن عجز هائل في التمويل العسكري وتوقف النمو الاقتصادي ونقص الإيرادات المحلية، وذلك بسبب تكثيف الضربات الروسية على الشركات والبنية التحتية.

وكان قادة الاتحاد الأوروبي قد وافقوا في شهر ديسمبر الماضي على تقديم قرض بقيمة 90 مليار يورو (101 مليار دولار) إلى أوكرانيا من أجل تغطية جزء كبير من احتياجاتها المالية لعامي 2026 و2027.. إلا أن كييف قالت إنها تواجه في الوقت الحالي عجزا بأكثر من 70 مليار دولار في الإنفاق الدفاعي والإنفاق على الميزانية العادية للعام المقبل.