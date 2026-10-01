"العربية": استمرار تقدم القوات الشرعية في اليمن ضد الحوثيين

كشف محمود الحميدي، مراسل قناة العربية من اليمن، عن استمرار تقدم القوات الشرعية اليمنية في مواجهة مليشيات الحوثي، مشيرًا إلى السيطرة على عدد من المواقع في محافظة مأرب، واحتجاز عدد من القادة الميدانيين التابعين للجماعة.

ونقلت القوات المسلحة اليمنية، وفقًا لما ذكره الحميدي خلال برنامج «الحكاية»، أن قواتها تمكنت من السيطرة على مواقع جديدة، واحتجزت عددًا من القادة الميدانيين لمليشيات الحوثي.

وأضافت القوات المسلحة اليمنية أنها نفذت 1292 عملية استهداف دقيقة ومباشرة ضد مليشيات الحوثي، في إطار العمليات العسكرية المستمرة.