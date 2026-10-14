القوات المسلحة اليمنية: ضربات مركزة في تعز تستهدف تعزيزات الفصائل المسلحة

أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ ضربات عسكرية مركزة في محافظة تعز، استهدفت تعزيزات وتحركات عسكرية للفصائل المسلحة، مؤكدة أن العمليات تهدف إلى تعطيل خطوط الإمداد والحد من قدرة تلك القوات على تعزيز مواقعها في جبهات القتال.

وبحسب تقارير إعلامية يمنية، شهدت جبهات محافظة تعز تصعيدا عسكريا خلال الأيام الأخيرة، مع تنفيذ غارات جوية وعمليات مدفعية استهدفت تجمعات وآليات ومواقع عسكرية، بالتزامن مع مواجهات ميدانية في عدد من المحاور الغربية والجنوبية للمحافظة.

وتضمنت المناطق التي شهدت عمليات عسكرية جبهات الضباب والأقروض والشقب، وسط تقارير عن استهداف تعزيزات عسكرية وقطع طرق الإمداد المؤدية إلى مواقع المواجهات.

وأشارت تقارير عسكرية يمنية إلى استخدام الطيران الحربي والطائرات المسيّرة والمدفعية في استهداف التحركات العسكرية، بهدف إعاقة وصول الإمدادات وإضعاف قدرة القوات المستهدفة على إعادة تنظيم صفوفها.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار المواجهات بمحافظة تعز، التي تمثل إحدى أبرز جبهات الصراع في اليمن، نظرا لأهميتها الاستراتيجية وموقعها الذي يربط مناطق داخلية بمنافذ الساحل الغربي.