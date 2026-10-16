القوات المسلحة اليمنية: نواصل استنزاف قدرات الفصائل المسلحة في تعز

أكدت القوات المسلحة اليمنية استمرار عملياتها العسكرية لاستنزاف قدرات الفصائل المسلحة في محافظة تعز، بالتزامن مع تصاعد المواجهات الميدانية في عدد من جبهات المحافظة، ضمن العمليات الرامية إلى إضعاف القدرات القتالية للفصائل المسلحة وتأمين المواقع العسكرية وخطوط الإمداد.

وذكرت وزارة الدفاع اليمنية، في بيان نشره موقع الإعلام الأمني التابع لها في 14 أكتوبر 2026، أن القوات المسلحة واصلت تنفيذ ضربات جوية مركزة وكمائن محكمة استهدفت تجمعات وتحركات وتعزيزات عسكرية في محافظة تعز، بهدف إحباط محاولات إعادة تنظيم القوات وتعويض الخسائر الميدانية.

وأوضحت الوزارة أن العمليات تأتي ضمن عملية «فجر اليمن»، التي تشهد خلالها جبهات القتال تحركات عسكرية مكثفة واستخداما لوسائل قتالية متنوعة، تشمل الطيران الحربي والطائرات المسيّرة والمدفعية ووحدات القناصة، لاستهداف المواقع والتحصينات ومراكز القيادة والسيطرة والإمدادات العسكرية.

وأفادت وزارة الدفاع اليمنية، في بيان صدر يوم 10 أكتوبر الجاري، بأن القوات المسلحة، بمساندة المقاومة الشعبية، خاضت مواجهات في جبهات الشقب والأقروض جنوب شرقي مدينة تعز، وجبل حبشي غربا، مشيرة إلى تكبيد الفصائل المسلحة خسائر بشرية ومادية، والتصدي لهجمات استهدفت مواقع القوات الحكومية.

وتحظى محافظة تعز بأهمية استراتيجية كبيرة، نظرا لموقعها الجغرافي والطرق التي تربطها بمحافظات يمنية أخرى، فضلا عن قربها من ممرات حيوية تربط المناطق الداخلية بالساحل الغربي، وهو ما يجعل السيطرة على جبهاتها وخطوط الإمداد عاملا مؤثرا في مسار العمليات العسكرية.