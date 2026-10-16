بكين تتعهد باتخاذ إجراءات حازمة لردع التحركات التي تهدد الاستقرار في بحر الصين الجنوبي

تعهدت وزارة الدفاع الصينية باتخاذ إجراءات حازمة وفعالة لردع أي تحركات تخريبية في بحر الصين الجنوبي، والحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية تشن شي، اليوم الجمعة، ردًا على استفسار إعلامي بشأن ما وصفته بكين بالاستفزازات الفلبينية الأخيرة بالقرب من جزيرة هوانجيان داو وشعاب ريناي جياو، فضلًا عن تصريحات الجيش الفلبيني بشأن السفن الصينية ونوايا بكين في المنطقة، إن الصين تتمتع بسيادة لا تقبل الجدل على جزيرة هوانجيان داو وجزر نانشا، بما فيها جزيرة تشونج يي داو وشعاب شيانبين جياو وريناي جياو، والمياه المحيطة بها، كما تتمتع بحقوق سيادية وولاية قضائية على المياه المعنية.

وأضاف تشن أن هذه الجزر والشعاب تقع خارج الأراضي الفلبينية، موضحًا أن الجانب الصيني يتخذ التدابير اللازمة، وفقًا للقوانين واللوائح ذات الصلة، لحماية حقوقه السيادية، وأن هذه التدابير مشروعة ومعقولة ومهنية ومنضبطة.

واتهم المتحدث الجانب الفلبيني، خلال الفترة الماضية، بالاستعانة بقوى خارجية لإثارة الاضطرابات في بحر الصين الجنوبي، وانتهاك سيادة الآخرين، والقيام باستفزازات وتحريف الحقائق لنشر روايات مضللة، معتبرًا أن هذه التصرفات جعلت الفلبين عاملًا مهددًا للسلام ومزعزعًا للاستقرار في المنطقة.

وفي رده على استفسار إعلامي آخر، انتقد تشن ما وصفه بتضخيم وزير الدفاع الفلبيني جيلبرتو تيودورو قضية بحر الصين الجنوبي، وإدلائه بتصريحات غير صحيحة بشأن الصين.

وقال المتحدث إن «أحد السياسيين الفلبينيين لا يهتم إلا بمصالحه الأنانية، ويسعى إلى تعزيز نفوذه السياسي عبر تبني موقف متطرف معادٍ للصين، وتوسيع القدرات العسكرية لبلاده من خلال اختلاق تهديدات خارجية، ومقايضة إثارة الاضطرابات في بحر الصين الجنوبي بالحصول على دعم أجنبي».

وأضاف أن هذه التحركات تهدد بشكل مباشر الأمن القومي الفلبيني ورفاهية شعبها، وتقوض بشدة السلام والاستقرار الإقليميين والمصالح المشتركة لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، فضلًا عن تأثيرها المدمر على العلاقات بين الصين والفلبين والعلاقات الدفاعية بينهما.

وأكد تشن أن الصين ستواصل التمسك بحزم بحماية سيادتها الإقليمية وحقوقها ومصالحها البحرية، والعمل مع دول المنطقة لجعل بحر الصين الجنوبي بحرًا يسوده السلام والصداقة والتعاون.