قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زيلينسكي يحذر: سقوط أوكرانيا يدفع 20 مليون شخص إلى الفرار نحو أوروبا
صدمة.. حمزة عبد الكريم يتدرب مع الرديف في برشلونة
رئيس وزراء لبنان: اقتربنا من مشروع متكامل مع قطر لتطوير قطاع الكهرباء
زيلينسكي: اتفاق للحصول على طائرات إف- 16 جديدة بحلول نهاية العام
مصر والخليج روابط استراتيجية وأمن قومي| القاهرة - الرياض.. شراكة مصيرية وحصن للأمة
مصر ملحمة وطن.. كيف أسقطت الدولة المصرية الإرهاب وبنَت الإنسان؟
كأس الكونفدرالية.. الأهلي يختتم استعداداته لمباراة كيتارا
سنتكوم: إيران لا تسيطر على مضيق هرمز والنفط يتدفق بالمعدلات السابقة للحرب
مايكل كاريك: جاهزون للفوز على ليدز والأجواء رائعة داخل اليونايتد
حسام موافي يحذر من تصلب الشرايين.. كيف يؤدي تراكم الكوليسترول إلى انسدادها؟
بكين تتعهد باتخاذ إجراءات حازمة لردع التحركات التي تهدد الاستقرار في بحر الصين الجنوبي
القيادة المركزية الأمريكية: نفرض حصارًا على إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بكين تتعهد باتخاذ إجراءات حازمة لردع التحركات التي تهدد الاستقرار في بحر الصين الجنوبي

الصين
الصين
أ ش أ

تعهدت وزارة الدفاع الصينية باتخاذ إجراءات حازمة وفعالة لردع أي تحركات تخريبية في بحر الصين الجنوبي، والحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية تشن شي، اليوم الجمعة، ردًا على استفسار إعلامي بشأن ما وصفته بكين بالاستفزازات الفلبينية الأخيرة بالقرب من جزيرة هوانجيان داو وشعاب ريناي جياو، فضلًا عن تصريحات الجيش الفلبيني بشأن السفن الصينية ونوايا بكين في المنطقة، إن الصين تتمتع بسيادة لا تقبل الجدل على جزيرة هوانجيان داو وجزر نانشا، بما فيها جزيرة تشونج يي داو وشعاب شيانبين جياو وريناي جياو، والمياه المحيطة بها، كما تتمتع بحقوق سيادية وولاية قضائية على المياه المعنية.

وأضاف تشن أن هذه الجزر والشعاب تقع خارج الأراضي الفلبينية، موضحًا أن الجانب الصيني يتخذ التدابير اللازمة، وفقًا للقوانين واللوائح ذات الصلة، لحماية حقوقه السيادية، وأن هذه التدابير مشروعة ومعقولة ومهنية ومنضبطة.

واتهم المتحدث الجانب الفلبيني، خلال الفترة الماضية، بالاستعانة بقوى خارجية لإثارة الاضطرابات في بحر الصين الجنوبي، وانتهاك سيادة الآخرين، والقيام باستفزازات وتحريف الحقائق لنشر روايات مضللة، معتبرًا أن هذه التصرفات جعلت الفلبين عاملًا مهددًا للسلام ومزعزعًا للاستقرار في المنطقة.

وفي رده على استفسار إعلامي آخر، انتقد تشن ما وصفه بتضخيم وزير الدفاع الفلبيني جيلبرتو تيودورو قضية بحر الصين الجنوبي، وإدلائه بتصريحات غير صحيحة بشأن الصين.

وقال المتحدث إن «أحد السياسيين الفلبينيين لا يهتم إلا بمصالحه الأنانية، ويسعى إلى تعزيز نفوذه السياسي عبر تبني موقف متطرف معادٍ للصين، وتوسيع القدرات العسكرية لبلاده من خلال اختلاق تهديدات خارجية، ومقايضة إثارة الاضطرابات في بحر الصين الجنوبي بالحصول على دعم أجنبي».

وأضاف أن هذه التحركات تهدد بشكل مباشر الأمن القومي الفلبيني ورفاهية شعبها، وتقوض بشدة السلام والاستقرار الإقليميين والمصالح المشتركة لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، فضلًا عن تأثيرها المدمر على العلاقات بين الصين والفلبين والعلاقات الدفاعية بينهما.

وأكد تشن أن الصين ستواصل التمسك بحزم بحماية سيادتها الإقليمية وحقوقها ومصالحها البحرية، والعمل مع دول المنطقة لجعل بحر الصين الجنوبي بحرًا يسوده السلام والصداقة والتعاون.

وزارة الدفاع الصينية بحر الصين الجنوبي أخبار الصين الصين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بنك مصر

لمدة 48 ساعة| تحذير عاجل من بنك مصر لعملائه.. ماذا حدث؟

سعر الذهب

1100 جنيه في يوم.. ارتفاع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

صورة تعبيرية

رسميا.. الإسكان توضح الأنشطة المسموح بها في بدرومات العمارات والفيلات

الدواجن

من 12 إلى 36 جنيهًا.. مفاجأة بشأن أسعار الدواجن خلال الفترة الأخيرة

الأجهزة الكهربائية

الثلاجة بـ30 ألف جنيه.. تفاصيل أزمة ركود الأجهزة الكهربائية

الصلاة

حكم قراءة سور القرآن في الصلاة بغير ترتيب المصحف.. دار الإفتاء توضح

الطقس في مصر

أمطار غزيرة تضرب 7 محافظات ساحلية.. والأرصاد تحذر من الساعات القادمة| الطقس

أسعار الذهب اليوم في مصر

يحافظ على مكاسبه.. أسعار الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

إجراء جراحة

فريق طبي بالمنيا ينجح في إنقاذ حياة طفلين بوحدة حديثي الولادة.. صور

نائب محافظ الأقصر يلتقي شباب مبادرة «الأقصر بعيون شبابها» لبحث رؤيتهم في الترويج السياحي للمحافظة

نائب المحافظ يلتقي شباب مبادرة «الأقصر بعيون شبابها»

صحة الشرقية

صحة الشرقية: إجراء 3 عمليات جراحية دقيقة لعلاج كسور متعددة بالوجه والفكين

بالصور

نوع من الخضار يغنيك عن فيتامين سي.. فوائده مذهلة

الفلفل الألوان بديل لفيتامين سي
الفلفل الألوان بديل لفيتامين سي
الفلفل الألوان بديل لفيتامين سي

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور
وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور
وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

تقفز وتمشي على الماء أو تطير في السماء.. أغرب سيارات سابقة لعصرها

أغرب السيارات
أغرب السيارات
أغرب السيارات

بالأبيض اللافت.. إيمان العاصي تخطف الانظار بمهرجان الجونة السينمائي

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

فيديو

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

المزيد