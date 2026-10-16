السفير تميم خلاف يؤكد دعم مصر الكامل للبنان ويبحث مع نواف سلام تعزيز التعاون الثنائي

التقى السفير تميم خلاف، سفير مصر لدى لبنان، الدكتور نواف سلام، رئيس مجلس الوزراء اللبناني، الجمعة 16 أكتوبر 2026، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات، إلى جانب تبادل الرؤى بشأن مستجدات الأوضاع في لبنان والمنطقة.

وأكد السفير تميم خلاف، خلال اللقاء، اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية والأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، مشددًا على حرص القاهرة على مواصلة دعم الدولة اللبنانية ومؤسساتها الوطنية في هذه المرحلة الدقيقة، بما يسهم في الحفاظ على أمن لبنان واستقراره، ويدعم جهود تمكين مؤسساته وبسط سلطتها على كامل أراضيه.

وبحث الجانبان فرص تعزيز التعاون في عدد من القطاعات ذات الأولوية، تشمل الكهرباء والطاقة والصحة والنقل والبنية التحتية، إلى جانب استكشاف مجالات جديدة للشراكة، لا سيما في ضوء الجهود المبذولة لدعم التعافي الاقتصادي اللبناني وإعادة الإعمار.

كما تناول اللقاء التطورات الراهنة على الساحتين اللبنانية والإقليمية، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

من جهته، رحب رئيس مجلس الوزراء اللبناني بالسفير المصري الجديد، معربًا عن تقديره للمواقف المصرية الثابتة الداعمة لأمن لبنان واستقراره.

وأكد حرص بلاده على مواصلة التنسيق مع مصر والارتقاء بمستوى التعاون المشترك في مختلف المجالات، بما يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين.