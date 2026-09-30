«صدى البلد» تكرّم السفير تميم خلاف لانتهاء مهمته متحدثًا للخارجية وتوليه سفارة مصر لدى لبنان

كرّمت أسرة موقع «صدى البلد» السفير تميم خلاف، بمناسبة انتهاء فترة عمله متحدثا رسميا باسم وزارة

الخارجية، وذلك تقديرا لجهوده خلال فترة توليه مسؤولية المتحدث الرسمي، والتي شهدت العديد من التطورات والأزمات الإقليمية والدولية المتلاحقة.

ويأتي التكريم بالتزامن مع انتقال السفير تميم خلاف إلى مهمة دبلوماسية جديدة، بعد تعيينه سفيرا لجمهورية مصر العربية لدى الجمهورية اللبنانية، خلفا لمهمته كمتحدث رسمي باسم وزارة الخارجية.

وخلال فترة عمله متحدثا رسميا باسم وزارة الخارجية، اضطلع السفير تميم خلاف بدور بارز في نقل المواقف الرسمية المصرية والتعليق على مختلف الملفات الإقليمية والدولية، والتواصل مع وسائل الإعلام، في ظل تطورات متسارعة شهدتها المنطقة، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والحرب في قطاع غزة، إلى جانب ملفات لبنان والسودان وسوريا واليمن وليبيا والقرن الأفريقي.

وأعربت أسرة «صدى البلد» عن تقديرها للسفير تميم خلاف، متمنية له التوفيق والنجاح في مهمته الجديدة سفيرا لمصر لدى لبنان، ومواصلة مسيرته الدبلوماسية في خدمة المصالح المصرية وتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين.

وشهد التكريم حضور الكاتب الصحفي، طه جبريل، رئيس تحرير «صدى البلد»، حيث قام بتكريم السفير تميم خلاف، إلى جانب فرناس حفظي وأمنية رشاد، المحررتين الدبلوماسيتين بالموقع، تقديرًا لمسيرته المهنية وما قدمه من تعاون وتواصل مستمر مع الصحفيين ووسائل الإعلام خلال فترة عمله متحدثا رسميا باسم وزارة الخارجية.

ويأتي تكريم السفير تميم خلاف في إطار حرص «صدى البلد» على تقدير الكفاءات الدبلوماسية المصرية، وتوثيق العلاقات المهنية بين المؤسسات الصحفية ووزارة الخارجية، خاصة في الملفات والقضايا التي تحظى باهتمام واسع على المستويين الإقليمي والدولي.