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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية يبحث مع المستشار الاقتصادي للرئيس الإريتري تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري

وزير الخارجية يلتقي المستشار الاقتصادي للرئيس الإريتري
وزير الخارجية يلتقي المستشار الاقتصادي للرئيس الإريتري
فرناس حفظي

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الأربعاء ٣٠ سبتمبر، بهاجوس جبرهويت، المستشار الاقتصادي للرئيس الإريتري، حيث تناول اللقاء التشديد على أهمية المضي قدماً في تعزيز علاقات التعاون الثنائي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في البلدين. 

وصرح السفير نادر زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزير عبد العاطي أكد اهتمام مصر بدفع التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين، فضلاً عن دعم مشاركة الشركات والقطاع الخاص المصري في المشروعات ذات الأولوية بالسوق الإريتري، لاسيما في مجالات الطاقة والصناعة والبنية التحتية والتجارة والثروة السمكية والدواء. 

واضاف الوزير أن مصر على استعداد لتقديم كافة أشكال الدعم الفني والتدريب في المجالات التي تحتاجها إريتريا في إطار العلاقات المتميزة بين البلدين.

كما استعرض الوزير عبد العاطي التحضيرات الجارية لاستضافة مصر لمنتدى العلمين أفريقيا المقرر عقده خلال الفترة ٢-٤ أكتوبر، وما يوفره من منصة لتعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية وربط الحكومات ومجتمعات الأعمال والمؤسسات المالية في القارة الأفريقية. 

وختاماً أكد الجانبان الحرص على مواصلة التشاور والتنسيق بين البلدين فيما بخص القضايا ذات الاهتمام المشترك وبما يدعم الأمن والاستقرار الإقليميين.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي هاجوس جبرهويت المستشار الاقتصادي للرئيس الإريتري التعاون الثنائي السفير نادر زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية التبادل التجاري والاستثمارات

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