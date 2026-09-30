وزير الخارجية يبحث مع المبعوثة الأممية إلى ليبيا مستجدات العملية السياسية

استقبل د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الأربعاء ٣٠ سبتمبر، هانا تيتيه ، المبعوثة الأممية الي ليبيا، حيث تناول اللقاء آخر مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا، والجهود المبذولة للدفع بالعملية السياسية في إطار خارطة الطريق التي ترعاها الأمم المتحدة.

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبد العاطي أكد دعم مصر للجهود الأممية الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية ليبية-ليبية شاملة، مشدداً على ضرورة أن تظل العملية السياسية ذات ملكية وقيادة ليبية، وأهمية الدفع نحو إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن، وإنهاء المراحل الانتقالية وتوحيد مؤسسات الدولة الليبية، بما يحترم وحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها.

واستمع الوزير عبد العاطي إلى عرض من المبعوثة الأممية حول تطورات تنفيذ خارطة الطريق، والخطوات الجارية لمعالجة المسائل العالقة في الإطار الدستوري والقانوني المنظم للانتخابات.