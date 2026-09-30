الأنبا دانيال و30 راهبا من دير الأنبا بولا يزورون دير الأنبا بيشوي

استقبل نيافة الأنبا أغابيوس، أسقف ورئيس دير القديس العظيم الأنبا بيشوي العامر، اليوم، نيافة الأنبا دانيال، أسقف ورئيس دير القديس العظيم الأنبا بولا بالبحر الأحمر، يرافقه نحو 30 راهبًا من رهبان الدير.

وجاءت الزيارة في أجواء أخوية اتسمت بالمحبة والود، حيث التقى الأنبا أغابيوس بالأنبا دانيال والآباء الرهبان، وسط مشاعر من الأخوة والوفاق بين رهبان الديرين.

وعقب اللقاء، قام الأنبا دانيال والآباء الرهبان بجولة داخل دير الأنبا بيشوي، تضمنت زيارة عدد من معالمه الأثرية والتعرف على تاريخه وتراثه الرهباني.

كما تناول الآباء وجبة أغابي على المائدة الجديدة بالمبنى الجديد للدير، قبل أن تختتم الزيارة بتبادل الهدايا التذكارية بين الجانبين، في أجواء أخوية عكست روابط المحبة التي تجمع بين دير القديس الأنبا بيشوي ودير القديس الأنبا بولا.

واختتمت الزيارة وسط أجواء من المحبة والفرح، مع الصلاة من أجل استمرار أواصر الأخوة بين الديرين.