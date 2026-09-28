مستجدات توفيق أوضاع الكنائس والمباني الخدمية بأسيوط.. تيسير إجراءات التراخيص

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، حرص المحافظة على الإسراع في إنهاء إجراءات توفيق أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها بمختلف مراكز وقرى المحافظة، وتذليل أي معوقات قد تواجه استكمال الملفات والإجراءات القانونية والفنية، مع الالتزام الكامل بالاشتراطات والضوابط المنظمة، وبما يضمن توفير أعلى معايير السلامة والحماية للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

جاء ذلك خلال لقاءات عقدها المحافظ بمكتبه بديوان عام المحافظة مع عدد من القيادات الكنسية، من بينهم نيافة الأنبا يوأنس، مطران إيبارشية أسيوط للأقباط الأرثوذكس، ونيافة الأنبا دانيال لطفي، مطران إيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك، ونيافة الأنبا مرقس وليم، مطران إيبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك، بحضور أحمد عز، مدير الشئون الدينية بالمحافظة.

الإجراءات الخاصة بتوفيق أوضاع الكنائس

وتناولت اللقاءات استعراض الموقف التنفيذي والإجراءات الخاصة بتوفيق أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها، ومتابعة موقف المنشآت الكنسية التي صدرت بشأنها قرارات بالهدم وإعادة البناء أو الترميم والصيانة، فضلًا عن مراجعة الملفات والإجراءات الفنية والإدارية اللازمة لاستكمالها، والتأكد من استيفاء اشتراطات الحماية المدنية ومعايير السلامة والصحة المهنية وتدابير الوقاية المقررة.

ووجه المحافظ بسرعة استكمال المعاينات والإجراءات الفنية المطلوبة، والتنسيق المستمر مع مسؤولي الحماية المدنية والجهات المعنية لسرعة الانتهاء من الملاحظات واستيفاء الاشتراطات، تمهيدًا لإصدار التراخيص اللازمة فور استكمال المتطلبات القانونية والفنية، مع العمل على تيسير الإجراءات وتذليل المعوقات الإدارية، دون الإخلال بالضوابط والاشتراطات المنظمة.

وشدد محافظ أسيوط على أهمية استمرار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والجهات المختصة والقيادات الكنسية، ومتابعة موقف كل منشأة على حدة، وسرعة التعامل مع الملاحظات الفنية وتنفيذ القرارات الصادرة بشأنها، بما يسهم في الانتهاء من ملفات توفيق الأوضاع في أسرع وقت، وفقًا للقوانين والقرارات المنظمة.

وأكد اللواء محمد علوان أن المحافظة تولي أهمية كبيرة لتوفير بيئة آمنة لدور العبادة والمباني الخدمية التابعة لها، والحفاظ على سلامة المواطنين، بما يتيح لهم ممارسة شعائرهم الدينية في أمان، ويعكس ما تتميز به الدولة المصرية من قيم المواطنة والتعايش والمحبة بين جميع أبنائها.