استرداد 6 أفدنة من أراضي الدولة وإزالة 40 حالة تعد بأسيوط

أعلن اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، إزالة 40 حالة تعدي ومخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتغيرات المكانية، ضمن أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ30 لإزالة التعديات، التي انطلقت السبت 26 سبتمبر الجاري وتستمر حتى 16 أكتوبر المقبل، مشيرًا إلى نجاح الحملات في استرداد 6 أفدنة من أراضي أملاك الدولة، في إطار جهود المحافظة لاستعادة حقوق الدولة والتصدي الحاسم لكافة أشكال التعديات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة وفرض سيادة القانون.

استرداد 6 أفدنة من أراضي الدولة وإزالة 40 حالة تعدي

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات المكبرة، التي تنفذها الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الوحدات المحلية وجهات الولاية والجهات المعنية، أسفرت عن إزالة حالتي تعدي على أراضي أملاك الدولة التابعة لجهة الري بمساحة 610 متر مربع مباني، إلى جانب إزالة 8 حالات تعدي على أراضي أملاك الدولة التابعة للإصلاح الزراعي أسفرت عن استرداد 6 أفدنة و13 قيراطًا و10 أسهم، فضلًا عن إزالة 7 حالات متغيرات مكانية بمساحة 528 متر مربع مباني، و17 حالة تعدي على أراضي زراعية بمساحة 11 قيراط و17 سهم.

وأكد اللواء محمد علوان أن المحافظة تواصل تنفيذ مستهدفات الموجة الـ30 وفقًا للجدول الزمني المحدد، والتي تُنفذ على ثلاث مراحل؛ حيث بدأت المرحلة الأولى في 29 أغسطس واستمرت حتى 18 سبتمبر الجاري، فيما انطلقت المرحلة الثانية في 26 سبتمبر وتستمر حتى 16 أكتوبر المقبل، على أن تبدأ المرحلة الثالثة في 24 أكتوبر وتستمر حتى 13 نوفمبر المقبل، مع استمرار أعمال الرصد الميداني والمتابعة الدورية للتعامل الفوري مع أي مخالفات أو تعديات جديدة.

ووجه اللواء محمد علوان رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالتنسيق المستمر مع جهات الولاية وكافة الأجهزة المعنية، لتكثيف أعمال الرصد والمتابعة على مدار الساعة، وسرعة تنفيذ قرارات الإزالة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع منع عودة التعديات على المواقع التي تمت إزالتها، مؤكدًا استمرار التعامل بكل حسم مع أي مخالفة جديدة، حفاظًا على حقوق الدولة والأجيال القادمة.