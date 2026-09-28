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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

طالب بـ«طب بنها» يفوز بالميدالية الذهبية فى الوثب الطويل ضمن أسبوع شباب الجامعات المصرية

الطالب مايكل ماجد
الطالب مايكل ماجد
إبراهيم الهواري

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، فوز الطالب مايكل ماجد مراد، الطالب بكلية الطب البشري بالجامعة، بالمركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات ألعاب القوى – الوثب الطويل، ضمن فعاليات أسبوع شباب الجامعات المصرية.

دعم المتميزين


وهنأ " الجيزاوي " الطالب بهذا الإنجاز، معربا عن اعتزازه بما حققه من أداء متميز خلال المنافسات، مؤكدا أن هذا التتويج يعكس ما يمتلكه طلاب الجامعة من مواهب وقدرات متميزة في مختلف المجالات.
وأكد رئيس جامعة بنها أن الجامعة تحرص على دعم أبنائها الطلاب وتشجيعهم على المشاركة في الأنشطة الرياضية، وتوفير سبل الرعاية اللازمة أمام الموهوبين والمتميزين، بما يسهم في صقل مهاراتهم وتمكينهم من المنافسة وتحقيق مراكز متقدمة في البطولات الجامعية.


وأشار "الجيزاوي" إلى أن حصول الطالب مايكل ماجد مراد على الميدالية الذهبية يمثل إنجازا مشرفا لجامعة بنها، متمنيا له مواصلة النجاح وتحقيق المزيد من البطولات والإنجازات خلال مشاركاته المقبلة.

جامعة بنها القليوبية أسبوع شباب الجامعات بنها الأنشطة الطلابية

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