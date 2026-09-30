وزير الخارجية: مصر على استعداد لتقديم أشكال الدعم الفني والتدريب بالمجالات التي تحتاجها إريتريا

أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، خلال لقائه اليوم /الأربعاء/ مع هاجوس جبرهويت، المستشار الاقتصادي للرئيس الإريتري، أن مصر على استعداد لتقديم أشكال الدعم الفني والتدريب في المجالات التي تحتاجها إريتريا في إطار العلاقات المتميزة بين البلدين.

وتناول اللقاء التشديد على أهمية المضي قدماً في تعزيز علاقات التعاون الثنائي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في البلدين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير نادر زكي بأن الوزير عبد العاطي أكد اهتمام مصر بدفع التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين، فضلاً عن دعم مشاركة الشركات والقطاع الخاص المصري في المشروعات ذات الأولوية بالسوق الإريترية، لاسيما في مجالات الطاقة والصناعة والبنية التحتية والتجارة والثروة السمكية والدواء.

كما استعرض الوزير عبد العاطي التحضيرات الجارية لاستضافة مصر لمنتدى العلمين أفريقيا المقرر عقده خلال الفترة 2-4 أكتوبر المقبل، وما يوفره من منصة لتعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية وربط الحكومات ومجتمعات الأعمال والمؤسسات المالية في القارة الأفريقية.

وأكد الجانبان الحرص على مواصلة التشاور والتنسيق بين البلدين فيما بخص القضايا ذات الاهتمام المشترك وبما يدعم الأمن والاستقرار الإقليميين.