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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

برلماني إيراني يتحدى ترامب: سنرد بأبو الصواريخ إذا استخدمت واشنطن أم القنابل

ترامب
ترامب
فرناس حفظي

تحدى علاء الدين بروجردي، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، محذرًا من أن طهران سترد باستخدام ما وصفه بـ«أبو الصواريخ»، إذا لجأت واشنطن إلى استخدام قنبلة «أم القنابل» ضد إيران.

وقال بروجردي، في تصريحات لوكالة أنباء «خانه ملت» الإيرانية، إنه في حال استخدام الولايات المتحدة القنبلة، فإن إيران سترد بصواريخ تجعل واشنطن تدرك تكلفة تجاوز الخطوط الحمراء الإيرانية.

وشدد البرلماني الإيراني على أن سياسة بلاده تجاه مضيق هرمز لن تتغير، مؤكدًا أن طهران ستواصل إحكام سيطرتها على المضيق، ومستخدمًا لهجة تصعيدية تجاه الرئيس الأمريكي، بقوله إن إيران ستضغط على عنقه.

ودعا بروجردي ترامب إلى التوقف عن تهديد إيران، محذرًا من أن هذه التحركات قد ترتد سلبًا على الرئيس الأمريكي والداعمين له.

تأتي هذه التصريحات في أعقاب تقارير لشبكة «سي إن إن» الأمريكية أفادت بأن واشنطن تدرس إمكانية استخدام قنبلة «GBU-57» الخارقة للتحصينات، التي تُعد من أقوى الأسلحة التقليدية الأمريكية، لاستهداف مواقع إيرانية شديدة التحصين، في حال قرر ترامب استئناف التصعيد العسكري.

تأتي هذه التطورات في ظل تعثر مسار الحرب التي بدأت في فبراير الماضي بضربات أمريكية وإسرائيلية على إيران، وسط مخاوف من اتساع نطاق المواجهة وتداعياتها على أمن المنطقة والملاحة في مضيق هرمز.

علاء الدين بروجردي البرلمان الإيراني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طهران ابو الصواريخ ام القنابل

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