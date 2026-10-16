سنتكوم: إيران لا تسيطر على مضيق هرمز والنفط يتدفق بالمعدلات السابقة للحرب

قال تيم هوكينز، المتحدث باسم القيادة المركزية للقوات الأمريكية، إن حركة تدفق النفط عبر مضيق هرمز مستمرة بالمعدلات نفسها التي كانت عليها قبل اندلاع الحرب مع إيران، مؤكدًا أن توقف عبور النفط عبر المضيق كان سيؤدي إلى ارتفاع حاد في الأسعار.

وأوضح هوكينز، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد أبوزيد، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن أكثر من 1.3 مليار برميل من النفط عبرت مضيق هرمز خلال الشهر الماضي، مشيرًا إلى أن آلاف السفن تمكنت من عبور المضيق بسلام خلال الفترة نفسها.

ونفى المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية صحة الادعاءات الإيرانية بشأن ابتعاد البحرية الأمريكية عن مضيق هرمز، مؤكدًا أن القوات البحرية والعسكرية الأمريكية لا تزال تعمل في المنطقة.

وأضاف أن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة وحلفاءها هم من يسيطرون عليه.