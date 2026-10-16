القيادة المركزية الأمريكية: نفرض حصارًا على إيران

قال تيم هوكينز، المتحدث باسم القيادة المركزية للقوات الأمريكية، إن الولايات المتحدة تفرض حصارًا بحريًا على إيران، مؤكدًا أن القوات الأمريكية لا تسمح للسفن بالدخول إلى السواحل الإيرانية أو مغادرتها.

وأوضح هوكينز، في تصريحات مع الإعلامي أحمد أبوزيد على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الحديث عن موعد انتهاء الحرب مع إيران لا يتجاوز كونه تكهنات، مشيرًا إلى أن طهران أطلقت آلاف الطائرات المسيّرة والصواريخ خلال الأشهر الماضية.

وأكد المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب حلفائها في المنطقة وتعمل على الدفاع عنهم، مضيفًا أن البحرية الأمريكية وشركاءها يوفرون ممرًا مجانيًا للسفن المغادرة عبر مضيق هرمز.