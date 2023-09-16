كسر حاجز الـ 1500 جنيه| الذهب ينهار مجددا.. وهذا سعر عيار 21 الآن

يسعى الكثير من المواطنين إلى معرفة أسعار الذهب على مدار تعاملاتها اليومية، خاصة من المقبلين على الزواج؛ لشراء الشبكة، كما أن البعض الآخر يتجونه لشراء الذهب من أجل الاستثمار.

وتعد أسعار الذهب ذات أهمية على مدار تعاملاتها اليومية حيث يسعى الكثير من المواطنين إلى تحديد الوقت الأنسب للشراء، في ظل تخبط الأسعار.

أسعار الذهب اليوم

ويعد المعدن الأصفر ملاذا آمنا للكثيرين، فى ظل اضطراب الأسواق، كما أن الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي، وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول؛ بقي الذهب ملاذا آمنا للكثيرين سواء فى مصر أو بالدول العربية.

ووصل سعر عيار 21 الأشهر والأكثر تداولًا في مصر 2180 جنيها، وذلك بعدما سجل في أبريل الماضي 2800 جنيه كرقم قياسي غير مسبوق.

وتشهد أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم، انخفاضا جديدا داخل الأسواق المحلية، حيث سجل سعر الذهب عيار 14 بيع 1,447 جنيها، وشراء 1,453 جنيها ليكسر بذلك الـ 1500 جنيه.

وسجلت متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية كما يلي :

عيار 24 بيع 2,480 شراء 2,491 جنيها

عيار 22 بيع 2,273 شراء 2,284 جنيها

عيار 21 بيع 2,170 شراء 2,180 جنيها

عيار 18 بيع 1,860 شراء 1,869 جنيها

عيار 14 بيع 1,447 شراء 1,453 جنيها

عيار 12 بيع 1,240 شراء 1,246 جنيها

الاونصة بيع 77,128 شراء 77,483 جنيها

الجنيه الذهب بيع 17,360 شراء 17,440 جنيها

الكيلو بيع 2,480,000 شراء 2,491,429 جنيها

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر، بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل، حيث تتراوح قيمة المصنعية ما بين 30 و65 جنيهًا، وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصى، من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.



أسعار الذهب عالميا



وعلى المستوى العالمي سجلت أسعار الذهب حالة ارتفاع نتيجة ضعف الدولار ‏ومشتريات الملاذ الآمن بعد أن بدأت نقابة عمال السيارات المتحدة إضرابات في ‏ثلاث شركات لصناعة السيارات في ديترويت.

وسجل الذهب في المعاملات الفورية ارتفاع بنسبة 0.9% إلى 1927.79 دولارا للأوقية. وارتفع ‏المعدن بنحو 0.6% منذ بداية الأسبوع.

فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب ‏عند التسوية بنسبة 0.7% أو 13.40 دولار إلى 1946.20 دولار للأوقية.‏

وتراجع الدولار 0.3% مقابل منافسيه بعد بيانات أميركية في وقت سابق اليوم، مما ‏يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.‏

وفيما يخص المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 1.9% إلى 23.07 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 2.2% إلى 926.55 دولار، وهبط البلاديوم 0.3% إلى 1247.35 دولار.