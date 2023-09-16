الذهب يغلق على ارتفاع محققاً مكاسب أسبوعية

ارتفعت أسعار الذهب مدعومة بضعف الدولار ومشتريات الملاذ الآمن بعد أن بدأت نقابة عمال السيارات المتحدة إضرابات في ثلاث شركات لصناعة السيارات في ديترويت، في حين قدمت الآمال بشأن توقف محتمل لرفع أسعار الفائدة الأميركية مزيداً من الدعم.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 1927.79 دولارا للأوقية. وارتفع المعدن بنحو 0.6% منذ بداية الأسبوع. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند التسوية بنسبة 0.7% أو 13.40 دولار إلى 1946.20 دولار للأوقية.
وتراجع الدولار 0.3% مقابل منافسيه بعد بيانات أميركية في وقت سابق اليوم، مما يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.
وقال تاي وونغ، تاجر المعادن المستقل في نيويورك: "الذهب والفضة يرتفعان على جدار من القلق".
ونظمت نقابة عمال السيارات المتحدة إضرابات متزامنة في ثلاثة مصانع في أكثر التحركات العمالية الصناعية الأميركية طموحًا منذ عقود.
وأوضح وونغ: "يبدو أن إضراب UAW قد يستمر لبعض الوقت بالنظر إلى ما تطالب به النقابة. والحكومة المحتملة: “إن الإغلاق في نهاية الشهر يحظى بمزيد من الاهتمام”.