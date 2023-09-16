الذهب يغلق على ارتفاع محققاً مكاسب أسبوعية

ارتفعت أسعار الذهب مدعومة بضعف الدولار ‏ومشتريات الملاذ الآمن بعد أن بدأت نقابة عمال السيارات المتحدة إضرابات في ‏ثلاث شركات لصناعة السيارات في ديترويت، في حين قدمت الآمال بشأن توقف ‏محتمل لرفع أسعار الفائدة الأميركية مزيداً من الدعم.‏



وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 1927.79 دولارا للأوقية. وارتفع ‏المعدن بنحو 0.6% منذ بداية الأسبوع. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب ‏عند التسوية بنسبة 0.7% أو 13.40 دولار إلى 1946.20 دولار للأوقية.‏



وتراجع الدولار 0.3% مقابل منافسيه بعد بيانات أميركية في وقت سابق اليوم، مما ‏يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.‏



وقال تاي وونغ، تاجر المعادن المستقل في نيويورك: "الذهب والفضة يرتفعان على ‏جدار من القلق".‏



ونظمت نقابة عمال السيارات المتحدة إضرابات متزامنة في ثلاثة مصانع في أكثر ‏التحركات العمالية الصناعية الأميركية طموحًا منذ عقود.‏



وأوضح وونغ: "يبدو أن إضراب ‏UAW‏ قد يستمر لبعض الوقت بالنظر إلى ما ‏تطالب به النقابة. والحكومة المحتملة: “إن الإغلاق في نهاية الشهر يحظى بمزيد ‏من الاهتمام”.‏