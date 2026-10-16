دول السبع تطلق تمارين محاكاة للتصدي للهجمات السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي

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أعلنت مجموعة الدول السبع الكبرى (G7) اتفاق قادتها الماليين ورؤساء البنوك المركزية على إطلاق تمارين محاكاة وتدريبات تنسيقية مشتركة، بهدف اختبار وتعزيز خطط الدفاع ضد الهجمات السيبرانية المتقدمة التي تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لاستهداف النظام المالي العالمي.

وأكدت وزارة المالية اليابانية، عقب الاجتماعات التي عُقدت على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي في العاصمة التايلاندية بانكوك، أن التمارين ستسلط الضوء على تقييم مدى جاهزية المؤسسات المالية والمناطق التنظيمية للتصدي لتهديدات الذكاء الاصطناعي التوليدي والأنظمة الذكية المستقلة.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تحذيرات متزايدة من الهيئات التنظيمية المصرفية حول العالم بشأن قدرة أدوات الاحتيال والتسلل الحديثة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي على اختراق بروتوكولات الأمن التقليدية، مما يتطلب تحديثًا مستمرًا لآليات الاستجابة للأزمات بين الدول الأعضاء والقطاع الخاص.