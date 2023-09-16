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ابتعد عن 1900 جنيه.. أسعار الذهب اليوم وهذه قيمة عيار 21

مذيعة صدي البلد رنا
مذيعة صدي البلد رنا عبدالرحمن

قدمت مذيعة صدي البلد رنا عبد الرحمن تغطية خاصة  تراجع  سعر الدولار أمام الجنيه، في البنك المركزي المصري وسجل للشراء 30.82 جنيه  بعد 30.83 جنيه والبيع 30.95 جنيه.

وسجّل سعر الدولار في أكبر بنكين حكوميين: "بنك مصر، 
والبنك الأهلي المصري"30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 جنيه للبيع. 


وتراجع سعر الدولار، في تعاملات السوق الموازية بإجمالي وصل إلى 4 جنيهات، ليبدأ سعره اليوم من 39 جنيها بعدما كان ب 42 و 43 جنيها،

وتراجع سعر الدولار، في تعاملات السوق الموازية بإجمالي وصل إلى 4 جنيهات، ليبدأ سعره اليوم من 39 جنيها بعدما كان ب 42 و 43 جنيها، وسط دعوات بالتخلص منه بعد انضمام مصر  للبريكس الذى يضم  مجموعة من كبار الاقتصادات العالمية، ومنها الهند والصين وروسيا، فضلا عن قرار الحكومة الأخير بشأن تحصيل رسوم الإقامة بالدولار وهو ما ساعد على تخفيف الضغط على الدولار  والذى سيتم تطبيقة اليوم 
 

كانت الحكومة قد أصدرت، قرارًا يلزم الأجانب المتقدمين، للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، بتقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل رسوم الإقامة من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري إلى أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة، كما ألزم قرار الحكومة سداد غرامات التخلف وتكاليف إصدار بطاقة الإقامة بنفس الطريقة من الدولار أو ما يعادله.
وأصدرت وزارة الداخلية، قرارا لبدء تنفيذ هذا القرار ، والعمل به اعتباراً من اليوم 16 سبتمبر .

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سعر الدولار البنك المركزي المصري الجنيه المصري رنا عبدالرحمن

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