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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أفضل وقت للشراء.. تراجع أسعار الذهب عيار 21 في مصر

أسعار الذهب
أسعار الذهب

تشهد أسعار الذهب تراجعا كبيرا في السوق المحلي خلال الفترة الأخيرة بشكل واضح، الأمر الذي تساءل معه الكثيرون عن مستقبل أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.

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أسعار الذهب مساء.. ومفاجأة بشأن عيار 21

وبالنسبة لأسعار الذهب مساء اليوم الجمعة، فشهدت استقرارا ملحوظا مقارنة بالأسعار الايام الماضية، مسجلا ثباتا في السعر، مع تزايد في حالة الشراء.

وشهد سعر جرام الذهب عيار 21 تراجعا بقيمة 5 جنيهات بعد ما وصل إلى 2185 جنيها للبيع، وعيار 18 بسعر 2175 جنيها للشراء.

فيما انخفضت سعر الأوقية عند مستوى 1919 دولارا أمريكيا.
ومنذ بداية شهر سبتمبر تسجل أسعار الذهب إما حالة إنخفاض أو استقرار فى الأسعار دون أي ارتفاع عن المألوف وعليه يتوقع الخبراء أن هذا الوقت هو الأنسب للشراء .

 

أسعار الذهب صباح اليوم الجمعة

 

عيار 24 بيع 2,491 شراء 2,503
عيار 22 بيع 2,284 شراء 2,294
عيار 21 بيع 2,180 شراء 2,190
عيار 18 بيع 1,869 شراء 1,877
عيار 14 بيع 1,453 شراء 1,460
عيار 12 بيع 1,246 شراء 1,251
الاونصة بيع 77,483 شراء 77,839
الجنيه الذهب بيع 17,440 شراء 17,520
الكيلو بيع 2,491,429 شراء 2,502,857


أسعار الذهب عالميا اليوم الجمعة 15 سبتمبر

 

فيما وصل سعر الأونصة عالميا 1906 دولارا، وذلك بعد أن انخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1905.49 دولار للأوقية لتحوم حول أدنى مستوياتها منذ 25 أغسطس والذي بلغته أمس الأربعاء عند 1905.10 دولار، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1926.70 دولار.

وتعيش أسعار الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية بعد صدور بيانات التضخم الأمريكية التي عززت التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) سيوقف رفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

من جانبه أكد هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسواق الذهب المحلية تشهد استقرارًا خلال الفترة الراهنة، نتيجة لاستقرار السعر العالمي للمعدن النفيس، بالإضافة إلى تراجع الطلب على الشراء، الذي شهد صعودًا خلال الفترة الماضية بما سبب ارتفاع الأسعار بشكل مفاجئ.
وفي السياق نفسه أشار إلى أن وزارة التموين تقدمت بطلب لمجلس الوزراء لتمديد فترة مبادرة زيرو جمارك على واردات الذهب، للفوائد الكبيرة، متابعا أن المبادرة أثرت بقوة في تراجع أسعار الذهب خلال الشهور الماضية.

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