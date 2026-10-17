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في ليلة أسطورية.. عمر خيرت يضيء سماء تلال الفسطاط | صور
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

في ليلة أسطورية.. عمر خيرت يضيء سماء تلال الفسطاط | صور

الموسيقار عمر خيرت
الموسيقار عمر خيرت
تصوير محمد زاهر   -  
أوركيد سامي

أحيا الموسيقار  عمر خيرت حفل إفتتاح اسطوري للدورة الثانية من مهرجان الفسطاط، من قلب حديقة تلال الفسطاط، أكبر حديقة مركزية في الشرق الأوسط، في واحدة من أضخم الحفلات الجماهيرية التي شهدتها القاهرة هذا العام.

لم يكن الحفل مجرد بداية لمهرجان، بل كان إعلان ميلاد رسمي لوجهة فنية عالمية جديدة على أرض مصر. ففي مشهد مهيب، تحولت تلال الفسطاط إلى مسرح أسطوري مفتوح يعانق تاريخ القاهرة، وتحت سمائه عزف خيرت بقيادة أوركستراه، أيقوناته الخالدة التي شكلت وجدان أجيال كاملة، من "إعدام ميت" و"ضمير أبلة حكمت" إلى "قضية العم أحمد"، وسط تفاعل جماهيري غير مسبوق، وحضور كامل العدد رفع لافتة "كامل العدد".


وقبيل انطلاق الحفل بدقائق، التقى الموسيقار العالمي عمر خيرت بـ اللواء خالد فودة، مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، الذي حرص على حضور الافتتاح في رسالة دعم واضحة من الدولة للمشروع القومي لتلال الفسطاط.

وكان في استقبالهما المنتج وليد منصور، منظم فعاليات المهرجان، ومحمد كامل، رئيس مهرجان الفسطاط ورئيس مجموعة عين للترفيه .. في لقاء أكد البعد الاستراتيجي للمهرجان كمشروع حضاري وثقافي تتبناه الدولة المصرية، لتحويل قلب القاهرة التاريخية إلى عاصمة للفن الراقي والسياحة الثقافية.


وكان من أبرز الحضور النائب محمد زكي، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضارية ورعاية سيلفر سكرين محمد الدهشوري.


وجاء الحفل بتجهيزات فنية تضاهي المهرجانات العالمية، حيث تولى هندسة الصوت المهندس مفدي ثابت، والإضاءة والشاشات تامر أبو العز، وتصميم المسرح أحمد المصري، وتأمين الحفل شركة إيجيبت  ياسر سليم.

وسبق أن صرح المنتج وليد منصور قائلا :"الدورة الثانية من مهرجان الفسطاط ليست مجرد امتداد لنجاح الدورة الأولى، بل هي نقلة نوعية متكاملة على مستوى الإنتاج والإخراج المسرحي والتجهيزات الصوتية والبصرية وتجربة الجمهور، لتقديم حفلات عالمية مبهرة تليق بمشروع تلال الفسطاط كأكبر متنفس حضاري وثقافي في قلب القاهرة التاريخية، وترسيخ مكانته كوجهة فنية عالمية على أرض مصر".


وكشفت إدارة المهرجان عن خريطة لياليه القادمة التي ستجعل من الفسطاط حديث الموسم حيث تشهد الليلة الثانية   30 أكتوبر حفلا بعنوان "اخترنا لك" كنوستالجيا استثنائي يجمع أساطير التسعينيات لأول مرة على مسرح واحد: محمد فؤاد، إيهاب توفيق، هشام عباس، وحميد الشاعري، في لقاء جيلي منتظر بحضور جماهيري ضخم يعيد أمجاد التسعينيات.

وتحمل الليلة الثالثة 14 نوفمبر نكهة لبنانية عالمية حيث أمسية فنية راقية تحييها النجمة اللبنانية العالمية هبة طوجي بمصاحبة الموسيقار الكبير أسامة رحباني، في مزيج فريد وساحر بين الأوبرا والطرب الحديث.

اما الليلة الرابعة  27 نوفمبر فمن المقرر ان تشهد حفل غنائي ضخم للنجم رامي صبري يقدم خلاله وصلة طربية ورومانسية بأشهر أغانيه التي تألق بها طوال مشواره الفني، في ليلة من المتوقع أن تشهد إقبالا جماهيريا غير مسبوق.

وأكدت إدارة المهرجان أن التعاقدات جارية حاليا مع نخبة إضافية من ألمع النجوم المصريين والعرب، وسيتم الكشف عن مفاجآت فنية كبرى تباعا خلال الأسابيع المقبلة.

الموسيقار عمر خيرت اخبار الفن نجوم الفن

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