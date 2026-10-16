في سن 52.. "هيلاري سوانك" ترد على انتقادات الحمل المتأخر

ردت النجمة الأمريكية هيلاري سوانك على الانتقادات الموجهة للنساء اللواتي ينجبن أطفالاً في سن متأخرة، وذلك مع استعدادها لاستقبال طفلها الثالث من زوجها فيليب شنايدر وهي في سن 52 عاماً.

وجاءت تعليقات سوانك بعد ثلاث سنوات فقط من استقبال الزوجين توأمهما "آية وأوم" في أبريل 2023، وفقا لمجلة “ذا اكسبريس تريبون”.

وخلال مشاركتها في برنامج "ذا درو باريمور شو" الذي تم تسجيله في 15 أكتوبر، سلطت سوانك الضوء على ما تعتبره ازدواجية في نظرة المجتمع للأمهات الأكبر سناً مقارنة بالآباء الأكبر سناً.

وقالت سوانك: "هناك الكثير من ردود الفعل السلبية التي تتعرض لها النساء لإنجاب أطفال في سن متأخرة، على عكس الرجال، وهذا أمر مثير للاهتمام".

هيلاري سوانك

تجربة شخصية مع الفقد



وعلقت الممثلة الحائزة على الأوسكار أيضاً على انتقادات شككت في قدرة الآباء المسنين على العيش فترة كافية لرؤية أطفالهم يكبرون.

وأوضحت أن هذا النقاش كان له صدى خاص لديها لأنها فقدت والدها، الذي وصفته بأنه أحد الأشخاص المفضلين لديها، مشيرة إلى أنه رغم ألم فقدان أحد الوالدين في سن مبكرة نسبياً، إلا أنها تظل ممتنة لتلك العلاقة.

وقالت: "أفضّل أن أولد وأحظى بذلك الشخص الذي كان الشخص المفضل لدي وأعيش تلك التجربة بدلاً من ألا أعيشها على الإطلاق".

إعلان الحمل بطريقة مميزة



وكانت سوانك قد أعلنت عن حملها الثالث في مقطع فيديو نشرته على إنستجرام في 14 أكتوبر، ظهر فيه زوجها وتوأمها وهم يرقصون بالعصي المضيئة.

وعلقت على المنشور قائلة: "لقد سألني الكثير من الناس عن المشروع الذي سأقوم به لاحقاً، وهذا المشروع سيصدر في ديسمبر"، في إشارة إلى موعد الولادة المتوقع.

وكانت الممثلة المعروفة بأدوارها في فيلمي "Million Dollar Baby" و "Yellowjackets" قد تحدثت سابقاً عن كونها أصبحت أماً في وقت متأخر من حياتها، وكيف أن مسيرتها التمثيلية الراسخة تسمح لها الآن بقضاء وقت أطول مع أطفالها، دون أن تكشف عن مزيد من التفاصيل حول الحمل الجديد.