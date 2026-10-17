الدولار يقفز 1.17 جنيه في أسبوع.. قائمة الأسعار بالبنوك

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأسبوع المنتهي، بعدما سجلت العملة الأمريكية زيادات تراوحت بين 1.07 و1.17 جنيه في أربعة بنوك رئيسية، مقارنة بمستوياتها المسجلة في نهاية الأسبوع السابق، وسط اهتمام متزايد من المواطنين والمستثمرين بمتابعة تحركات سوق الصرف.

وسجل مصرف أبوظبي الإسلامي أكبر زيادة أسبوعية بقيمة 1.17 جنيه، ليصل الدولار إلى 53.55 جنيه للشراء و53.65 جنيه للبيع، مقتربًا من حاجز 54 جنيهًا، فيما ارتفع السعر في البنك التجاري الدولي بنحو 1.12 جنيه، وفي البنك الأهلي المصري بمقدار 1.08 جنيه.





سعر الدولار زاد كام في أسبوع؟

كشفت المقارنة بين أسعار الدولار المسجلة في نهاية الأسبوع الحالي ومستويات الجمعة السابقة عن ارتفاع العملة الأمريكية في البنوك الأربعة التي شملتها المقارنة.

وتراوحت قيمة الزيادة بين 107 قروش و117 قرشًا، مع اختلاف مستويات الأسعار من بنك إلى آخر.

وجاءت الزيادات الأسبوعية على النحو التالي:

مصرف أبوظبي الإسلامي: ارتفاع 1.17 جنيه.

البنك التجاري الدولي CIB: ارتفاع 1.12 جنيه.

البنك الأهلي المصري: ارتفاع 1.08 جنيه.

البنك المركزي المصري: ارتفاع 1.07 جنيه.

وتوضح هذه الأرقام أن أكبر زيادة أسبوعية سُجلت في مصرف أبوظبي الإسلامي، بينما جاءت أقل زيادة بين الجهات الأربع في متوسط السعر المعلن بالبنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

سجل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 53.39 جنيه للشراء و53.53 جنيه للبيع، وفقًا لأحدث البيانات الواردة.

وكان السعر قد بلغ خلال الأسبوع السابق 52.32 جنيه للشراء و52.46 جنيه للبيع.

وبذلك ارتفع الدولار بمقدار 1.07 جنيه في سعري الشراء والبيع خلال أسبوع واحد.

وجاءت المقارنة على النحو التالي:

سعر الشراء الأسبوع الماضي: 52.32 جنيه.

سعر الشراء الحالي: 53.39 جنيه.

سعر البيع الأسبوع الماضي: 52.46 جنيه.

سعر البيع الحالي: 53.53 جنيه.

قيمة الزيادة الأسبوعية: 1.07 جنيه.

ويُعد متوسط السعر المعلن من البنك المركزي أحد المؤشرات التي يتابعها المتعاملون لرصد اتجاهات العملة الأمريكية أمام الجنيه.



سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

ارتفع الدولار في البنك الأهلي المصري إلى 53.42 جنيه للشراء و53.52 جنيه للبيع، مقارنة بنحو 52.34 جنيه للشراء و52.44 جنيه للبيع خلال الأسبوع السابق.

وبلغت الزيادة الأسبوعية 1.08 جنيه في سعري الشراء والبيع.

وجاءت تفاصيل الأسعار كالتالي:

سعر الشراء الحالي: 53.42 جنيه.

سعر البيع الحالي: 53.52 جنيه.

سعر الشراء الأسبوع الماضي: 52.34 جنيه.

سعر البيع الأسبوع الماضي: 52.44 جنيه.

الزيادة خلال أسبوع: 1.08 جنيه.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

سجل الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 53.42 جنيه للشراء و53.52 جنيه للبيع، مقابل 52.30 جنيه للشراء و52.40 جنيه للبيع خلال الأسبوع الماضي.

وبذلك بلغت الزيادة الأسبوعية نحو 1.12 جنيه في سعري الشراء والبيع.

وجاءت المقارنة على النحو التالي:

سعر الشراء الأسبوع الماضي: 52.30 جنيه.

سعر الشراء الحالي: 53.42 جنيه.

سعر البيع الأسبوع الماضي: 52.40 جنيه.

سعر البيع الحالي: 53.52 جنيه.

قيمة الزيادة: 1.12 جنيه.

وجاء البنك التجاري الدولي في المرتبة الثانية من حيث قيمة الارتفاع الأسبوعي بين الجهات الأربع المشمولة بالمقارنة.

أعلى سعر للدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

تصدر مصرف أبوظبي الإسلامي قائمة البنوك المذكورة من حيث قيمة الزيادة الأسبوعية وأعلى سعر للدولار.

وسجلت العملة الأمريكية 53.55 جنيه للشراء و53.65 جنيه للبيع، مقابل 52.38 جنيه للشراء و52.48 جنيه للبيع خلال الأسبوع السابق.

وبلغت الزيادة 1.17 جنيه في سعري الشراء والبيع.

وجاءت تفاصيل الأسعار كالتالي:

سعر الشراء الحالي: 53.55 جنيه.

سعر البيع الحالي: 53.65 جنيه.

سعر الشراء الأسبوع الماضي: 52.38 جنيه.

سعر البيع الأسبوع الماضي: 52.48 جنيه.

قيمة الزيادة الأسبوعية: 1.17 جنيه.

وبذلك أصبح سعر بيع الدولار في المصرف على بُعد 35 قرشًا فقط من مستوى 54 جنيهًا.

مقارنة أسعار الدولار خلال أسبوع في 4 بنوك

يوضح الجدول التالي حركة الدولار خلال أسبوع، وفق الأسعار الواردة:



البنك شراء الأسبوع الماضي الشراء الحالي البيع الحالي الزيادة البنك المركزي المصري 52.32 53.39 53.53 1.07 جنيه البنك الأهلي المصري 52.34 53.42 53.52 1.08 جنيه البنك التجاري الدولي 52.30 53.42 53.52 1.12 جنيه مصرف أبوظبي الإسلامي 52.38 53.55 53.65 1.17 جنيه

وتعكس المقارنة ارتفاع الدولار في جميع الجهات الأربع، مع وصول أكبر زيادة إلى 117 قرشًا خلال أسبوع.

سعر الدولار اليوم في 8 بنوك

لم تقتصر متابعة أسعار الصرف على البنوك الأربعة التي شملتها المقارنة الأسبوعية، إذ أظهرت أحدث الأسعار الواردة مستويات الدولار في عدد من البنوك الأخرى.

وجاءت الأسعار على النحو التالي:

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك المركزي المصري 53.39 جنيه 53.53 جنيه البنك الأهلي المصري 53.42 جنيه 53.52 جنيه بنك مصر 53.42 جنيه 53.52 جنيه بنك الإسكندرية 53.42 جنيه 53.52 جنيه البنك التجاري الدولي CIB 53.42 جنيه 53.52 جنيه مصرف أبوظبي الإسلامي 53.55 جنيه 53.65 جنيه بنك البركة 53.38 جنيه 53.48 جنيه بنك قناة السويس 53.42 جنيه 53.52 جنيه

لماذا يقترب الدولار من 54 جنيهًا؟

أثار ارتفاع سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري خلال أسبوع تساؤلات بشأن العوامل المؤثرة في حركة العملة الأمريكية وإمكانية وصولها إلى مستوى 54 جنيهًا.

وتشير الأسعار الواردة إلى أن أعلى سعر بيع بلغ 53.65 جنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي، ما يعني أن الفارق عن مستوى 54 جنيهًا يبلغ 35 قرشًا.

وتتأثر أسعار الصرف بعوامل متعددة، تشمل حجم الطلب على العملات الأجنبية، والتدفقات الدولارية، وحركة الاستيراد والتصدير، إلى جانب التطورات الاقتصادية والمالية.

ولذلك، فإن استمرار الصعود أو حدوث تراجع خلال الفترة المقبلة يظل مرتبطًا بتطورات السوق.

احتياطي النقد الأجنبي يرتفع إلى 57.35 مليار دولار

بالتزامن مع تحركات سوق الصرف، أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى نحو 57.35 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2026، مقابل نحو 57.21 مليار دولار بنهاية أغسطس.

وبلغت الزيادة خلال سبتمبر نحو 137 مليون دولار، وفقًا للبيانات الواردة، في استمرار للاتجاه الصعودي للاحتياطيات الدولية خلال الأشهر الأخيرة.



وكان الاحتياطي قد سجل بنهاية أغسطس نحو 57.2145 مليار دولار، مقارنة بنحو 56.2939 مليار دولار بنهاية يوليو، بزيادة بلغت 920.6 مليون دولار خلال شهر واحد.

وجاء تطور الاحتياطي النقدي خلال عام 2026 على النحو التالي:

نهاية أبريل: 53.0092 مليار دولار.

نهاية مايو: 53.1342 مليار دولار.

نهاية يونيو: 55.0723 مليار دولار.

نهاية يوليو: 56.2939 مليار دولار.

نهاية أغسطس: 57.2145 مليار دولار.

نهاية سبتمبر: نحو 57.35 مليار دولار.

وكان صافي الاحتياطيات الدولية قد بلغ نحو 51.45 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025.

وبالمقارنة مع مستوى سبتمبر 2026، تكون الاحتياطيات قد ارتفعت بنحو 5.9 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.

ماذا يعني ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر؟

يمثل صافي الاحتياطيات الدولية أحد المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تتابعها الأسواق، نظرًا إلى ارتباطه بقدرة الاقتصاد على الوفاء بالتزاماته الخارجية ودعم توافر النقد الأجنبي.

كما تعكس بيانات الاحتياطي حجم الأصول الاحتياطية التي يحتفظ بها البنك المركزي المصري، والتي تدخل ضمن المؤشرات المستخدمة في تقييم الوضع الخارجي للاقتصاد.

تحويلات المصريين بالخارج تتجاوز 47 مليار دولار

تزامنت تطورات سوق الصرف مع بيانات تشير إلى استمرار نمو تحويلات المصريين العاملين بالخارج، التي تمثل أحد المصادر الرئيسية لتدفقات النقد الأجنبي إلى الاقتصاد المصري.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال حوار مع قناة CNN الاقتصادية، إن تحويلات المصريين بالخارج تجاوزت 47 مليار دولار خلال العام المالي الماضي.

وأضاف أن التحويلات بلغت نحو 35 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، بما يعكس أهمية هذه التدفقات ضمن موارد العملة الأجنبية.

وتأتي تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى جانب مصادر أخرى للنقد الأجنبي، تشمل إيرادات السياحة والصادرات والاستثمارات وغيرها من الموارد الدولارية.