بدون تغيير.. سعر الدولار في البنوك الآن

استقر سعر الدولار في مواجهة الجنيه خلال تعاملات مساء اليوم الجمعة 16-102-2026 على مستوى السوق الرسمية ودون تغيير.

الدولار ثابت

وأظهرت تداولات الدولار استقرارا من دون أي تحريك منذ آخر يوم عمل في البنوك أمس الخميس.

آخر تحديث لسعر الدولار

وسجل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي 53.41 جنيه للشراء و53.54 جنيه للبيع.

أقل سعر

وبلغ سعر أقل دولار 52.58 جنيه للشراء و52.68 جنيه للبيع في بنك كريدي أجريكول.

ووصل ثاني أقل سعر دولار 53.05 جنيه للشراء و53.15 جنيه للبيع في بنك قطر الوطني QNB.

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه 53.38 جنيه للشراء و53.48 جنيه للبيع في بنوك "أبوظبي الأول، البركة، أبوظبي التجاري".

الدولار في أغلب البنوك

وصل متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك 53.4 جنيه للشراء و53.5 جنيه للبيع في بنوك " التعمير والاسكان، HSBC، بيت التمويل الكويتي، فيصل الإسلامي".

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه 53.42 جنيه للشراء و53.52 جنيه للبيع في بنوك "المصرف المتحد، قناة السويس، سايب، العقاري المصري العربي، العربي الافريقي الدولي، الكويت الوطني، التنمية الصناعية، الإسكندرية، مصر، نكست، التجاري الدولي CIB، المصرف العربي الدولي، الأهلي الكويتي، الأهلي المصري".

أعلى سعر دولار

وصل أعلى سعر دولار 53.55 جنيه للشراء و53.65 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.