سعر الدولار اليوم الجمعة 16 أكتوبر 2026.. ارتفاع جديد

ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في البنوك، اليوم الجمعة 16 أكتوبر 2026، وفقًا لآخر تحديثات أسعار الصرف، وسجلت العملة الأمريكية مستويات متفاوتة بين البنوك، ليصل سعر البيع إلى 53.650 جنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر الدولار اليوم في البنوك

سجل سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي 53.550 جنيه للشراء و53.650 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي والمصرف العربي الدولي وبنك قناة السويس وبنك مصر والبنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي CIB وبنك الكويت الوطني NBK والبنك المصري الخليجي والمصرف المتحد وبنك الإسكندرية 53.420 جنيه للشراء و53.520 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في QNB الأهلي وبنك التعمير والإسكان 53.400 جنيه للشراء و53.500 جنيه للبيع، فيما سجل في بنك HSBC نحو 53.399 جنيه للشراء و53.501 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 53.391 جنيه للشراء و53.531 جنيه للبيع، بينما بلغ في بنك البركة 53.380 جنيه للشراء و53.480 جنيه للبيع.

وفي كريدي أجريكول، سجل سعر الدولار 52.580 جنيه للشراء و52.680 جنيه للبيع، وفقًا لآخر الأسعار الواردة.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر للدولار بين البنوك الواردة، حيث بلغ سعر الشراء 53.550 جنيه، بينما وصل سعر البيع إلى 53.650 جنيه.

أسعار الدولار اليوم في البنوك

مصرف أبوظبي الإسلامي: 53.550 جنيه للشراء، و53.650 جنيه للبيع.

البنك العقاري المصري العربي: 53.420 جنيه للشراء، و53.520 جنيه للبيع.

المصرف العربي الدولي: 53.420 جنيه للشراء، و53.520 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 53.420 جنيه للشراء، و53.520 جنيه للبيع.

بنك مصر: 53.420 جنيه للشراء، و53.520 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

البنك الأهلي المصري: 53.420 جنيه للشراء، و53.520 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي CIB: 53.420 جنيه للشراء، و53.520 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني NBK: 53.420 جنيه للشراء، و53.520 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي: 53.420 جنيه للشراء، و53.520 جنيه للبيع.

المصرف المتحد: 53.420 جنيه للشراء، و53.520 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 53.420 جنيه للشراء، و53.520 جنيه للبيع.

QNB الأهلي: 53.400 جنيه للشراء، و53.500 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 53.400 جنيه للشراء، و53.500 جنيه للبيع.

HSBC: 53.399 جنيه للشراء، و53.501 جنيه للبيع.

البنك المركزي المصري: 53.391 جنيه للشراء، و53.531 جنيه للبيع.

بنك البركة: 53.380 جنيه للشراء، و53.480 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول: 52.580 جنيه للشراء، و52.680 جنيه للبيع.