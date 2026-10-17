«لقيت حب حياتي».. رانيا يوسف تتغزل في زوجها : أتمنى لبناتي شريك حياة زيه

كشفت الفنانة رانيا يوسف عن تفاصيل علاقتها العاطفية الحالية بزوجها الحالي أحمد جمال، معربة عن سعادتها الكبيرة بوجوده في حياتها، ومؤكدة أنها وجدت فيه العديد من الصفات التي كانت تبحث عنها في شريك حياتها، حتى إنها تتمنى أن ترتبط ابنتاها مستقبلًا بشخصين يتمتعان بالصفات نفسها.



وقالت رانيا يوسف، خلال استضافتها في بودكاست «منا وفينا»، الذي تقدمه الإعلامية هبة حيدري »، إن معرفتها بأحمد جمال تعود إلى سنوات طويلة، إذ التقيا في مناسبات مهنية خلال عامي 2009 و2018، إلا أن الظروف في تلك الفترة لم تكن مناسبة لارتباطهما عاطفيًا.



وأضافت رانيا يوسف أن مرور السنوات واختلاف المراحل العمرية يمنحان الإنسان قدرًا أكبر من النضج والخبرة، وهو ما ينعكس على اختياراته العاطفية وطريقة تفكيره في شريك حياته، مشيرة إلى أن نظرة الإنسان للعلاقات تتغير بمرور الوقت، وفقًا للتجارب والمواقف التي يمر بها.



وأوضحت رانيا يوسف أن أكثر ما جذبها إلى أحمد جمال لم يكن مجرد إعجابه بها باعتبارها فنانة مشهورة، وإنما طريقة تعامله معها ومواقفه المختلفة وأسلوبه في التفكير، مؤكدة أن تلك الأمور كانت العامل الأساسي الذي جعلها تقتنع بصدق مشاعره تجاهها.



وتحدثت رانيا يوسف عن الحياة المهنية لأحمد جمال، مشيرة إلى أنه كان يعمل أستاذًا جامعيًا ومهندسًا ميكانيكيًا، قبل أن يتخذ قرارًا بتغيير مساره المهني وترك وظيفته للاتجاه إلى مجال الإخراج.



وأشادت رانيا يوسف بقدرته على اتخاذ هذا القرار، معتبرة أن التخلي عن مسار مهني مستقر من أجل تحقيق حلم مختلف يعكس قدرًا كبيرًا من الجرأة والشجاعة، وهي من الصفات التي تقدرها في شخصية شريك حياتها.



وأكدت رانيا يوسف أنها تتمنى أن تجد ابنتاها شريكين يتمتعان بالصفات التي تراها في زوجها أحمد جمال، خاصة فيما يتعلق بطريقة التفكير والتعامل والنضج، مشيرة إلى أن تلك الصفات تمثل بالنسبة إليها أساسًا مهمًا لنجاح أي علاقة عاطفية.



وعندما وجهت إليها الإعلامية هبة حيدري سؤالًا مباشرًا حول ما إذا كانت قد عثرت أخيرًا على حب حياتها، أجابت رانيا يوسف قائلة: «تقدري تقولي كده.. الحمد لله»، في إشارة إلى سعادتها بعلاقتها الحالية.



وشددت رانيا يوسف على أن اختيار شريك الحياة المناسب لا يعتمد على الانبهار بالمظهر أو الشهرة، وإنما يرتبط بالتفاهم المتبادل والنضج والمواقف الحقيقية التي تكشف طبيعة الشخص، فضلًا عن الخبرات والتجارب التي تساعد الإنسان على تحديد ما يبحث عنه في العلاقة العاطفية.



