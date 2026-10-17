اقتربتا من طائرات سلاح الجو الملكي.. مسيرتان مجهولتان تثيران الرعب في بريطانيا

كشفت صحيفة التلغراف أن طائرات تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني رصدت اقتراباً خطيراً من طائرتين مسيرتين مجهولتي الهوية في سماء بريطانيا.

وقالت الصحيفة إن الحادثتين وقعتا في أيام مختلفة خلال تدريبات محاكاة للقتال الجوي وتمرين للتزود بالوقود جواً فوق بحر الشمال.



وبحسب الصحيفة ؛ فقد رُصد أحد الجسمين المجهولين على ارتفاع 17000 قدم، أي أكثر من 40 ضعف الحد الأقصى المسموح به قانوناً لارتفاع الطائرات المسيرة التجارية.

وأشارت الصحيفة إلى سجلات الحوادث التي أظهرت أن سلاح الجو الملكي أبلغ الشرطة عن هذه المشاهدات.

وتأتي هذه الحوادث وسط مخاوف متزايدة من استخدام قوى معادية للطائرات المسيرة للتجسس على الغرب.

في وقت سابق من هذا العام، أفاد خبراء دفاعيون بأن طائرات مسيّرة رُصدت فوق قواعد جوية أمريكية في نورفولك وسوفولك كانت مرتبطة بسفينة روسية راسية قبالة الساحل.

وقد وقعت هذه المواجهات بين سلاح الجو الملكي البريطاني وإيران قبل أيام من بدء الحرب الأمريكية مع إيران.

وتكشف سجلات الحوادث التي نُشرت حديثًا، والتي اطلعت عليها صحيفة التلجراف، أن أول حادثة كادت أن تقع في 18 فبراير، عندما كانت طائرة تزويد وقود من طراز إيرباص فوياجر تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني تُزوّد طائرة مقاتلة من طراز تايفون بالوقود قبالة كرومر، نورفولك.

ومرّ الجسم المجهول بالقرب من طائرة التزود بالوقود لدرجة أن قائدها انحنى غريزيًا.

وكشفت التسجيلات الصوتية التي راجعها المحققون كيف أبلغ قائد طائرة فوياجر المراقبين العسكريين عن مشاهدة الجسم.

سأل الطيار مراقب رادار سلاح الجو الملكي البريطاني المشرف على عملية التزود بالوقود: “أجل، مرّ شيء ما فوقنا للتو - طائرة مسيّرة محتملة على ارتفاع ١٧٠٠ قدم - هل لديك أي شيء على شاشتك؟”

قال طيار طائرة "تايفون" لمراقب الرادار الذي كان يتابع مناورة القتال الجوي الوهمية: "لديّ بعض الإحداثيات؛ فقد مرّت طائرة بدون طيار -أو ما بدا أنه طائرة بدون طيار- على ارتفاع مئتي قدم تقريباً فوقي، متجهة نحو الشرق... عند ارتفاع 12,500 قدم".

وقد أثار رصد هذه الطائرة بدون طيار قلق المراقب لدرجة دفعته لإبلاغ شرطة شمال يوركشاير بالأمر.

ومن جانبه ؛ صرح متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية قائلاً: "لقد عززت إجراءات اليقظة لدينا وحسّنت قدراتنا على الكشف، مما زاد من قدرتنا على تحديد وتسجيل وتقييم أي نشاط محتمل للطائرات المسيّرة، ونستثمر أكثر من ملياري جنيه إسترليني في تعزيز قدرات الدفاع الجوي ومكافحة الطائرات المسيّرة، بما في ذلك تحديث أسطول طائرات تايفون وصيانته.

وأضاف : نظل على أهبة الاستعداد لمواجهة أي تهديدات محتملة قد تواجه الدفاع، ونحن على أتم الاستعداد للاستجابة المناسبة من خلال تدابيرنا وقدراتنا التي تضمن سلامة قواتنا المسلحة.

وختم : وبينما لا تُعدّ التقارير الواردة عن رصد الطائرات المسيّرة بالضرورة عدائية، فإنه في حال تقييم النشاط على أنه يشكل تهديدًا حقيقيًا، فإن وزارة الدفاع لديها التدابير اللازمة للاستجابة المناسبة، ولا نعلق على تقييمات التهديدات المحددة."